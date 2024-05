Secretata l’audizione in commissione parlamentare antimafia del procuratore Rossi sulle vicende di Bari : “Altre indagini in corso”

Si è svolta in modalità secretata l’audizione del procuratore della Repubblica di Bari, Roberto Rossi, dinanzi alla commissione parlamentare Antimafia.il quale ha avanzato alla presidente della commissione, Chiara Colosimo, la richiesta di procedere ‘a porte chiuse’ “perché ci sono parti delle indagini che sono pubbliche inevitabilmente perché contenute nell’ordinanza di custodia cautelare, e parti invece che fanno riferimento ad indagini in corso, quindi preferisco ricorrere alla secretazione per evitare di dovermi ricordare, volta per volta, qual è quella segreta e quella non segreta. Diventerebbe complicato”.

O forse il procuratore Rossi con la sua richiesta di secretazione della propria audizione preferisce non rendere pubbliche eventuali contestazioni da parte dei componenti della commissione sulle sue dichiarazioni in favore del Comune di Bari, nello stesso momento in cui i magistrati della Dda di Bari arrestavano 150 persone ? Una magistratura meno “politicizzata” e più trasparente sul suo operato (chiaramente quello non coperto da segreto istruttorio) sarebbe molto più apprezzabile, nello spirito auspicato anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è anche presidente del Consiglio Superiore della Magistratura.

L’audizione del magistrato riguarda le recenti inchieste della Dda di Bari sui rischi di infiltrazioni mafiose a Bari, dopo gli arresti per voto di scambio (anche politico-mafioso) finiti anche al centro del dibattito politico nelle ultime settimane ed in particolar modo sulla decisione di mettere sotto amministrazione giudiziaria l’ AMTAB, la società di trasporti pubblici del Comune di Bari.

“Il fatto che sia secretata è un vantaggio perché così terrò segreto cosa penso di questa ora persa alla commissione Antimafia”, ha detto al termine il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri. “Ho capito varie cose – ha aggiunto Gasparri – . Ho capito le ragioni, che mi tengo segrete, di alcune cose che a Bari succedono. Le assunzioni, le collusioni. A me è chiarissimo ma è un segreto. Povera Bari“.