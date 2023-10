Presentata a Roma la prossima fiera di Ecomondo

Presentata a Roma nella sala Longhi di Unioncamere,, la fiera “Ecomondo – the green technology expo” organizzata da Italian Exhibition Group che si terrà nel quartiere fieristico di Rimini dal 7 al 10 novembre. La presentazione è stata coordinata da Filippo Nani, presidente della FERPI, la Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, e ha visto gli interventi di Gilberto Picchetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di Corrado Arturo Peraboni, l’amministratore delegato di Italian Exibition Group e organizzatore dell’evento, Fabio Fava, Presidente del comitato tecnico scientifico di Ecomondo in collegamento da Bruxelles, Alessandra Astolfi, direttrice della divisione Green&Technology, Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile.

La manifestazione giunta alla ventiseiesima edizione annuale , è la più grande fiera internazionale

sull’ecologia, le tecnologie green e la transizione ecologica, e quest’anno si concentrerà sul riciclo ed

il riutilizzo degli “scarti di lavorazione” come risorse. Particolare attenzione è rivolta all’industria tessile, identificata come una catena di valore chiave, per la quale l’Unione Europea ha previsto azioni per promuoverne la sostenibilità, la circolarità, la tracciabilità e trasparenza, e alla “ Blue Economy”, concetto che include tutti i settori economici, tradizionali ed emergenti, connessi all’uso del mare, delle coste e delle infrastrutture dei porti e dei purificatori.

Previsti oltre 170 eventi per un totale di 200 ore e oltre 1500 brand espositori nazionali ed

internazionali, su 150mila metri quadrati, un pool di ottanta tra primi scienziati, tecnici, dirigenti e referenti di istituzioni nazionali (Ministeri, fra cui quello dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, le Regioni), associazioni e federazioni di settore (Utilitalia, Assombiente, Confindustria, Confindustria Cisambiente, Federalimentare, Federchimica, Confagricoltura), consorzi (CONAI, CIB, CIC), agenzie e istituti (ISPRA, ENEA, Istituto Superiore di Sanità), per citarne solo alcuni, ma anche di istituzioni europee e internazionali, (Commissione Europea, OCSE, EEA, FAO) rendendo Ecomondo la prima fiera per partecipazioni e presenze qualificate.

Ecomondo è quindi la più grande fiera sul clima del domani, quasi a controprova dell’impegno

dell’Italia nel campo della ricerca sostenibile delle energie rinnovabili, ad oggi quasi il 22% delle fonti

“lordi” di energia prodotte in italia e programmato per raggiungere il 40% entro l’anno 2030, secondo il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (Pniec).

Un risultato ancor più notevole considerando che da quest’anno è presente una seconda fiera specifica per le energie rinnovabili, l’evento autonomo K.EY che si è tenuto a marzo. I 6 distretti espositivi si concentreranno sulle nuove tecnologie, sul riciclo della carta, il ciclo di riuso della plastica e dei suoi derivati, Blue Economy, l’Osservatorio Tessile, e anno delle competenze, quest’ultimo concentrato sul creare nuove figure professionali per un settore che è destinato a crescere.

“L’Italia affronta oggi la sfida della decarbonizzazione con una grande consapevolezza e una visione

strategica” ha detto il ministro Pichetto Fratin nel suo intervento “Il nostro Piano Nazionale Integrato Clima ed Energia è giustamente ambizioso e insieme realistico: ad una crescita esponenziale delle rinnovabili deve corrispondere una transizione che non lasci indietro nessuno e che non imponga sacrifici insostenibili alle persone e ai settori produttivi. Ecomondo, un vero riferimento su tutti i temi ambientali ed energetici, rappresenta quello sguardo sul futuro, sulle tecnologie, sulle migliori pratiche che sono vitali per raggiungere gli obiettivi climatici. Il Ministero, con un suo spazio dedicato e molte iniziative non mancherà di dare un contributo a questo racconto di un’Italia eccellente e pronta ad affermare la propria leadership”.

Edo Ronchi, presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile , che organizza gli Stati generali della green economy, ha sottolineato che “Il focus di quest’anno sarà l’economia di domani. Una green economy decarbonizzata, circolare e nature positive porta vantaggi, economici e sociali, ben superiori ai costi della transizione ecologica. Accelerare il cambiamento conviene. Rallentare o fermarsi in questa inevitabile transizione epocale, mentre ci si illude di potere alimentare aspettative destinate ad essere comunque deluse, farebbe perdere occasioni di innovazione, di nuove possibilità di sviluppo di investimenti e di nuova occupazione“

“Con il brand Ecomondo portiamo l’innovazione tecnologica made in Italy nel mondo, anche in

mercati promettenti per la green economy” ha commentato Corrado Peraboni ” La sfida per il futuro

parte proprio dall’internazionalità: radicarci in Messico, in Sud America e in Cina, Per poi puntare al

mercato nordamericano sulla spinta del piano Ira dell’amministrazione statunitense e, guardare con

attenzione all’Africa”.

(ha collaborato Paolo Campanelli)