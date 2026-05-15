Scoperta della Gdf in Sardegna: 100 yacht per 48 milioni non dichiarati

Le imbarcazioni riconducibili a persone residenti in Italia, operavano in acque nazionali con bandiere estere ed erano completamente sconosciute al fisco italiano

Gli yacht riconducibili a persone residenti in Italia, naviagavano in acque italiane utilizzando bandiere estere, e quindi sconosciute al fisco italiano, sono state scoperte dal ROAN, il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari che ha portato a termine l’” operazione Red Jack”, una delle più imponenti attività di polizia economico-finanziaria condotte nel settore della nautica da diporto. L’indagine, caratterizzata da una capillarità senza precedenti, ha permesso di svelare un vasto patrimonio nautico sottratto al monitoraggio fiscale.

Le imbarcazioni e navi da diporto sconosciute al fisco hanno un valore di mercato complessivo superiore ai 48 milioni di euro. Le sanzioni amministrative contestate potranno raggiungere i 23 milioni di euro, in relazione al valore d’acquisto o di mercato dei beni non dichiarati. L’attività di controllo ha preso il via nel 2025 quando, a seguito di un controllo ordinario di polizia in mare, si è ritenuto di procedere rapidamente a una capillare ricognizione nei porti sardi.

Nel mirino delle Fiamme Gialle il fenomeno del cosiddetto “flagging out”, ossia una strategia spesso utilizzata da italiani per aggirare il sistema fiscale nazionale attraverso l’immatricolazione di yacht e navi da diporto in registri esteri. Tale pratica, finalizzata all’abbattimento dei costi gestionali e assicurativi, viene frequentemente strumentalizzata per sottrarsi anche agli obblighi di trasparenza verso l’Erario. Il cuore dell’operazione è stata la verifica del rispetto della normativa sul monitoraggio fiscale, che impone ai residenti in Italia di dichiarare puntualmente, nel quadro denominato Rw della dichiarazione dei redditi, il possesso di beni mobili registrati all’estero.