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2 Giugno 2026 03:11
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2 Giugno 2026 03:11

Forti temporali e giù le temperature nel Centro-Nord

  • Meteo, Rubriche
Che tempo farà fino a mercoledì 3 giugno

Forti temporali, ma anche un brusco calo delle temperature e rischio grandine. L’inizio di giugno, che sancisce l’inizio ufficiale dell’estate meteorologica, porterà con sé numerose fasi perturbate pronte a colpire duramente l’Italia, in particolare le regioni centro-settentrionali, dopo il caldo record degli ultimi giorni. Sono queste le previsioni degli esperti per la giornata di oggi, lunedì 1 giugno, e per i giorni a venire.

Inizio giugno con forte maltempo

Nella nuova settimana l’ingresso di aria decisamente più fresca e instabile provocherà un deciso calo delle temperature anche di 5-7°C rispetto agli ultimi giorni, riportando i termometri in linea con le medie del periodo. Il peggioramento entrerà nel vivo già oggi 1° giugno con i primi forti temporali sul Triveneto e aree interne tra Romagna, Toscana, Marche e Umbria. Il clou del maltempo si esprimerà però tra martedì 2 e mercoledì 3 giugno: la Festa della Repubblica sarà contrassegnata da piogge battenti e temporali violenti che spazzeranno tutto il Nord, dal Piemonte fino al Friuli Venezia Giulia. Saranno coinvolte in modo diretto anche la Liguria, la Toscana e le zone interne del Centro.

La forte energia termica accumulata nei giorni scorsi fungerà da carburante per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche. Il rischio principale sarà legato alla nascita di fenomeni intensi associati a forti colpi di vento e a grandinate anche di medie dimensioni sulle regioni settentrionali.

Nel corso di mercoledì 3 giugno, inoltre, il fronte instabile scivolerà ulteriormente verso sud: oltre ad interessare il Centro, i temporali raggiungeranno anche la Campania, confermando un inizio di mese decisamente zoppicante per il comparto tirrenico.

Riguardo martedì 2 giugno, Festa della Repubblica, raccomandiamo la massima prudenza per quanto riguarda le uscite, scampagnate ed escursioni in montagna. Sarà il primo vero peggioramento dopo una fase bollente, l’energia a disposizione potrebbe giocare brutti scherzi.

Le previsioni

Lunedì 1 giugno. Al Nord: rovesci in arrivo su Lombardia e Triveneto, sole altrove. Al Centro: possibili piogge su zone interne. Al Sud: soleggiato.

Martedì 2 giugno. Al Nord: possibili forti temporali su Alpi e pianure. Al Centro: sole prevalente, rovesci in Appennino. Al Sud: qualche rovescio sulle Isole Maggiori interne.

Mercoledì 3 giugno. Al Nord: poco o parzialmente nuvoloso. instabilità sul Triveneto. Al Centro: tempo instabile, specie su adriatiche. Al Sud: rovesci in Campania, meglio altrove.

Tendenza: temporaneo miglioramento giovedì, ma da venerdì nuove precipitazioni al Nord.



  • ultimo aggiornamento
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Redazione CdG 1947

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