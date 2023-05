Pregiudicati e truffatori “ospiti” di Kyma Mobilità (ex Amat) alla processione a mare di San Cataldo a Taranto

L’ amministrazione comunale di Taranto guidata dal sindaco Rinaldo Melucci ancora una volta si distingue per il “clientelismo” selvaggio diffuso nelle società inhouse (municipalizzate). L’ultimo episodio che sarebbe finito in un esposto alla Procura Regionale dei Corti dei Conti è avvenuto lo scorso 8 maggio, quando Alfredo Spalluto presidente della società Kyma Ambiente, che alle precedenti elezioni guidava una lista civica che sosteneva la candidatura del’ ex-direttore del carcere di Taranto, Stefania Baldassari, opposta a quella del sindaco Melucci, ha inviato agli uffici competenti una lista di partecipanti gratuiti alla processione di “San Cataldo per mare” su “motonave aziendale“.

( a sinistra) Paolo Castronovi, (al centro) Alfredo Spalluto e Cosimo Gigante (a destra)

Nel lungo elenco di 55 ospiti non paganti, che hanno sottratto il posto a 55 cittadini che avrebbero pagato e quindi apportato introiti per la la società comunale dei trasporti pubblici, oltre al presidente Alfredo Spalluto, compaiono il consigliere di amministrazione ed ex-consigliere comunale Cosimo Gigante (per un totale di 4 ospiti) processato e condannato per aver truffato il Comune di Taranto (riuscendo a salvarsi grazie all’intervenuta prescrizione) ed un noto pregiudicato ed ex-carcerato tarantino, Salvatore Micelli (per un totale di 3 ospiti), e persino un ospite del “cameriere” di bordo, presenza che lascia presagire che gli “ospiti” abbiano banchettato e bevuto a bordo della motonave a spese dei contribuenti tarantini.

Presenti a bordo anche gli assessori comunali Gianni Azzaro (4 ospiti) e Laura Di Santo (3 ospiti) , i consigliere comunali dell’opposizione Adriano Tribbia (3 ospiti) e Carmen Casula (2 ospiti) quest’ultima rinviata a processo per rimborsi “facili” richiesti al Comune di Taranto, i consiglieri di maggioranza Paolo Castronovi (2 ospiti), Michele Mazzariello (3 ospiti)

A bordo, chiaramente a sbafo, cioè “gratis”, presenti anche illustri semi-sconosciuti che come titolo hanno solo la propria adesione a logge massoniche, l’immancabile addetto stampa Marco Amatimaggio (2 ospiti) selezionato senza alcun bando di evidenza pubblica violando le norme di Legge 150/2000 sugli addetti stampa nella pubblica amministrazione e società pubbliche, e un “addetto ai socialmedia” D’ Andria (1 ospite) del quale nell’amministrazione trasparente non si trova alcuna traccia dell’incarico, per un totale di 55 ospiti-“scrocconi” !

Dov’è finita la tolleranza zero del sindaco Melucci ?

Chissà adesso come si giustificheranno il sindaco Melucci ed il presidente di Kyma Mobilità Spalluto, che di “mobilità” ha solo l’esperienza di essere passato da destra a sinistra pur di ottenere una “poltrona” ? Ma cosa aspettarsi da un sindaco come Melucci che per fare campagna elettorale si reca a Pulsano (Taranto) con la macchina di servizio del Comune di Taranto e l’autista (che è un agente della polizia locale) la parcheggia sul posto riservato agli invalidi ?