Palinsesti Mediaset 2025, Striscia la Notizia tagliata, Simona Ventura alla conduzione di un nuovo Gf

Berlusconi: "Noi pensiamo sia giunto il momento di portare avanti una graduale e profonda evoluzione. Non aspettatativi rivoluzioni. Un’evoluzione che riguarda le prime serate, l’access e quindi anche il preserale."

Nella serata di ieri, martedì 8 luglio, sono stati presentati i palinsesti delle reti Mediaset per la stagione 2025/26 . L’avvio di un ‘profondo’, ma progressivo processo di revisione dell’offerta editoriale. Questa la novità più importante annunciata dal ceo di MFE, Piersilvio Berlusconi, nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset a Cologno. “Non una rivoluzione ma un’evoluzione”, ha detto l’editore, aprendo l’atteso momento. Molte novità ma anche tante riconferme. “Canale 5 è una rete molto forte, molto solida – ha detto Pier Silvio Berlusconi – ma da settembre a maggio, dall’access al prime time, ha vissuto però una stagione faticosa. Noi pensiamo sia giunto il momento di portare avanti una graduale e profonda evoluzione. Non aspettatativi rivoluzioni. Un’evoluzione che riguarda le prime serate, l’access e quindi anche il preserale. Un’evoluzione che nell’access e nel preserale comincerà la settimana prossima…“.

Con l’occasione, su domande ricevute dei giornalisti, ha risposto anche ad alcuni temi politici. Durante un passaggio su Giorgia Meloni e il suo governo ha dichiarato che a sua opinione, “al di là di destra o sinistra

oggi è uno dei migliori in Europa, per non dire oltre. È una questione di concretezza e consapevolezza. Meloni si comporta come è più opportuno per l’Italia”. Secondo Berlusconi la presidente del Consiglio, “sta facendo il massimo nell’interesse del Paese, e vale anche nel rapporto con Trump e con gli Stati Uniti” e dal suo punto di vista “sta facendo un lavoro unico: donna, giovane, venuta dal nulla. Ora guida il migliore governo d’Europa: tanto di cappello. La si può pensare uguale o diversamente ma c’è grande serietà, impegno, e patriottismo. Ben venga, il patriottismo“.

Quanto ad Andrea Giambruno, l’ex compagno della premier Giorgia Meloni, rimosso nel 2023 dalla conduzione di ‘Diario del giorno’ su Rete4, “penso che presto dovrà e potrà tornare in onda in qualcosa che già esiste. È un bravo giornalista” ha detto Piersilvio Berlusconi.

Striscia la Notizia

Come annunciato qualche giorno fa, si parte dal “taglio” di Striscia la notizia . “Io ringrazio di cuore Antonio Ricci che ha lavorato con me e con noi in totale accordo. E in totale accordo abbiamo deciso un percorso. Un percorso che prevede il ritorno di Striscia la notizia a novembre qualunque cosa accada“. Pier Silvio Berlusconi ha annunciato che “probabilmente ci saranno degli altri esperimenti prima e dopo Striscia. Vogliano evolvere e in questa evoluzione Antonio Ricci si sta impegnando a rendere Striscia qualcosa di più moderno. Ed è una bella sfida. Ci sta lavorando. Ma ha capito il nostro bisogno di guardare avanti”.

Simona Ventura al Gf

Capitolo Reality. Si comincia con il Grande Fratello con un ritorno: Simona Ventura condurrà una nuova edizione del GF, in primavera poi toccherà nuovamente ad Alfonso Signorini con un edizione Super Vip. “Questa edizione con Simona Ventura la vogliamo assolutamente non vip, la vogliamo che duri 100 giorni e non di più, Vogliamo racconti, storie vere, persone che abbiano da raccontare qualcosa. Un Grande Fratello con delle storie anche sentimentali che vanno messe in un reality. E vorremmo che il numero concorrenti fosse il minimo indispensabile. Non deve essere più un albergo con gente che entra ed esce. Il pubblico si deve affezionare al personaggio“.

Max Giusti su Canale 5

Berlusconi ha annunciato il ritorno anticipato in autunno di una nuova edizione di “Avanti un altro” e la conferma dell’inossidabile Gerry Scotti che continuerà alla conduzione de “La ruota della fortuna” o con un altro programma. Poi ha annunciato la prima novità per la prossima stagione. “Pensiamo che il preserale sia la strada più giusta per far cominciare a lavorare con noi Max Giusti su Canale 5. Max deve diventare una faccia di Canale 5. Non c’è ancora un programma ma ci piacciono un paio di numeri zero…Max dopo l’entrata in scena con un preserale, passerà a delle conduzioni sulla prima serata di Canale 5 che arriveranno in primavera”.

Le inchieste e reportage di Bianca Berlinguer

L’evoluzione di Canale 5 passa anche dall’informazione con tre seconde serate . Il venerdì è affidato a Bianca Berlinguer con “un prodotto tutto nuovo di inchiesta e reportage. Non c’è ancora il titolo, si partirà a metà ottobre e si arriverà fino a fine stagione”. Il sabato andranno in onda gli speciali di approfondimento del Tg5. La domenica toccherà invece a un volto nuovo, a Federico Rampini, con “Risiko“: un programma dove si racconterà i fatti più importanti successi in italia e nel mondo. Poi “penso e spero che in primavera torni con una nuova edizione del “Senso della vita” con Paolo Bonolis“.

Pomeriggio 5 affidato a Gianluigi Nuzzi

Un’ altra grande novità della rete ammiraglia Mediaset riguarda Pomeriggio 5. Il programma si presenterà con una nuova formula e con un cambio di conduzione. Gianluigi Nuzzi sostituisce Myrta Merlino e Pier Silvio Berlusconi ammette che la scelta è stata sua. “Mi aspetto che provi a trasformare Pomeriggio 5 in un qualcosa che rimanga pop, magari più pop, ma anche più giornalistico. Lui ha la faccia, l’esperienza e l’intelligenza per farlo”. Myrta Merlino ” rimane in forza nella squadra di Mediaset a oggi non ha un suo progetto. Siamo d’accordo che appena lei o i nostri autori formiamo progetto che ci piace, io sarò felice che la merlino torni a fare squadra anche in onda. Intanto spero voglia essere presente come ospite nei nostri talk show di politica“.

Veronica Gentili confermata all’Isola dei Famosi

All’Isola dei Famosi, salvo colpi di scena, confermata Veronica Gentili. Pier Silvio Berlusconi promuove il reality appena terminato anche se “secondo me sono mancate le storie d’amore e il glame. Benissimo l’allargamento a una realtà più profonda come Adinolfi ma è mancato l’amore e la bellezza. Non bisogna vergognarsi della bellezza… i reality sono fatti di questo, il trash è altro, è volgarità, sono insulti non guardare una bella ragazza o un bel ragazzo”.

Da Maria De Filippi a Pio e Amedeo

Non mancherà Maria De Filippi con tutti i suoi programmi: da Tu si che vales (previste undici puntate e non più nove), a C’è posta per te (da gennaio 2026), fino ad Amici (primavera 2026) e Temptation Island (tarda primavera 2026). Confermate 4 puntate di “This is me” con Maria De Filippi e Silvia Toffanin.

Non mancherà l’intrattenimento con tante serate evento. Tornano Pio e Amedeo con un prodotto nuovo rispetto a “Felicissima. Sera”. In autunno ci saranno tre serate di musica e spettacolo affidate alla conduzione di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Ci sarà anche il ritorno de “Il Volo” con tre serate evento. In primavera Andrea Pucci farà uno spettacolo ad hoc per Canale 5 . “Andrea Pucci come Max Giusti, rientra ufficialmente nella squadra Mediaset: in primavera o autunno lo vedremo coinvolto in altri progetti”, aggiunge Pier Silvio Berlusconi. E a proposito di serate eventi spazio anche alla musica in prima serata con i concerti in autunno di Elisa, Elodie, Umberto Tozzi per festeggiare la sua straordinaria, Alessandra Amoroso.

Poi ci saranno un serata con Fiorella Mannoia con il progetto “Una nessuna, centomila“, una serata straordinaria con grandi ospiti internazionali per celebrare i 90 anni dalla nascita di Pavarotti e infine il concerto di Natale ancora con Il Volo.

Le fiction Mediaset

Pier Silvio Berlusconi annuncia una stagione strepitosa, tra le più moderne: “Abbiamo cercato la giusta distanza tra i classiconi della rai e quelle iper tematiche delle piattaforme. Io sono fiero, è un lavoro che non abbiamo finito ma ogni titolo ha una faccia, un volto. Inizio a riconoscere Canale 5 nella nostra fiction”. Si comincia con la terza stagione di “Buongiorno mamma” con Raoul Bova, tre serate con “A testa alta” con Sabrina Ferilli, la seconda stagione di “Vanina” con Giusy Buscemi.

“Una nuova vita” con Anna Valle, “I Cesaroni,” il ritorno con Claudio Amendola , la terza stagione di “Viola come il mare” con Francesca Chillemi. Quindi le novità: “Erica” con Vanessa Incontrada, “Alex Bravo” con Marco Bocci, e “Colpa dei sensi” con Gabriel Garbo.

Scherzi a Parte

Non mancherà “Io canto family” in una versione rinnovata, “il Milionario” in versione torneo e “Zelig“. Annunciato anche il ritorno di “Scherzi a parte”. “Ci sta lavorando anche Max Giusti, ed è possibile che la condizione sia affidata a lui” ha detto Piersilvio Berlusconi.

Altra novità in primavera su Canale 5. Una novità «che mi tocca a livello personale: ci saranno 4 serate di “Verissimo Speciale” in prime time. “Ho dovuto insistere con Silvia ma alla fine mi ha detto di sì. Ci sarà aggancio più forte all’attualità, alla cronaca, anche allo sport, oltre che allo spettacolo. In queste prime serate ci sarà un tributo a Maurizio Costanzo: verrà usata la formula delle sue intervista (L’intervista) per far parlare tutti i personaggi…”

La famiglia Berlusconi, Tajani e Forza Italia

Su Forza Italia, Berlusconi ha ribadito che il partito dev’essere “una forza liberale e moderata, che guarda al centrodestra con una spinta progressista sui diritti di tutti “. Oggi Forza Italia è guidata da Antonio Tajani, segretario del partito dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi e per lui, il figlio del fondatore, non ha che belle parole, sottolineando che “se non ci fosse Tajani bisognerebbe inventarlo” ed ha anche aggiunto, “questo non vuol dire che non si possa fare meglio. Stimolo Tajani a guardare avanti e a introdurre in partito presenze nuove. Tajani è bravissimo, Dalla Chiesa è bravissima, così come Gasparri e ce ne sono altri mille, anche tanti ministri di governo hanno una grande esperienza “.