Il faccendiere Salvatore Micelli torna in carcere: dovrà scontare 1 anno e 4 mesi

di REDAZIONE CRONACHE

A seguito della sentenza definitiva della Corte di Cassazione, e del rigetto dell’istanza di arresti domiciliari avanzata dal suo difensore, si è costituito questa mattina presso i Carabinieri, il faccendiere pregiudicato tarantino Salvatore Micelli, salito agli onori della cronaca per le note vicende giudiziarie che lo riguardano, che dovrà scontare 1 anno e 4 mesi di carcere.

A nulla è servito “spacciarsi” come pentito pronto a fare volontariato in un’ associazione Onlus di Taranto, evidentemente vicina al “faccendiere”

La decisione del Tribunale di sorveglianza di Taranto è stata molto rigorosa, e finalmente, chi sbaglia paga. E per Micelli è solo l’inizio…. Adesso ha finito di riempire le sue pagine Facebook di millanterie, di decisioni e sentenze taroccate ed interpretate a modo suo.