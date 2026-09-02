Mostra di Venezia 2026, George Clooney riceve il Leone d’oro alla carriera

L'attore americano star dell'apertura al Lido. L’avvio della Mostra di Venezia è segnato anche dalle polemiche sulla scarsa presenza di registe donne in concorso: solo due film diretti da donne. : "L'arte non ferma le guerre ma è antidoto contro la paura"

“Quando ti dicono che riceverai un premio alla carriera, pensi due cose. La prima: che onore incredibile. La seconda è: forse sanno qualcosa che io non so? Magari hanno parlato con i miei medici?”. Così ha esordito George Clooney nel suo discorso nella serata di apertura della 83esima edizione della Mostra di Venezia dove ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera. L’attore hollywoodiano, accolto sul palco da una standing ovation, ha quindi riflettuto sui suoi 45 anni di carriera. “Quando inizi a riflettere su questi anni, ti rendi conto che non hai avuto una carriera ma una serie di fortunati casi fortuiti”, ha detto. La megastar 65enne, ora cittadino francese, ha sfruttato la piattaforma offerta dal festival per attaccare il governo americano, che ha definito una “kakistocrazia“, ​​ovvero “un paese governato dalle persone meno qualificate“. “Viviamo in un’epoca in cui chi ci governa, chi ha più soldi, ci dice di avere paura gli uni degli altri”, ha lamentato Clooney ricevendo il Leone d’Oro onorario.



E col tempo, “ inizi a renderti conto che nessuno arriva lontano da solo . C’è qualcosa di straordinario in questo posto: per novant’anni, sono arrivate persone provenienti da Paesi che non andavano d’accordo sulla politica, non andavano d’accordo sulla religione e certamente non su quale lingua parlare”. Ecco, dunque, “cosa ho imparato in tutti questi anni: nessuno ride in una lingua diversa, nessuno piange in una lingua diversa, i genitori hanno le stesse preoccupazioni, i bambini hanno gli stessi sogni”. Ma anche che “l’amore è straordinariamente simile in ogni lingua, il che rende difficile credere che siamo così diversi come ci viene costantemente ripetuto”.

Secondo George Clooney “stiamo vivendo un momento in cui chi detiene il potere ci dice di temerci l’un l’altro, ma noi sappiamo che non è così. Perché la storia ci insegna qualcosa: le prime persone che gli autoritari cercano di mettere a tacere non sono i politici”, ma “i giornalisti che fanno domande, gli artisti che rifiutano le risposte semplici, i registi, gli scrittori, gli attori e i musicisti che insistono sul fatto che qualcuno che non hai mai incontrato potrebbe semplicemente meritare la tua empatia”.

Le storie, ha sottolineato l’attore, “sono sempre pericolose per chi specula sulla paura. Chi ha paura dei libri, della musica e delle storie non è mai l’eroe della storia. Quindi, sì, i film non fermano le guerre. Non riducono l’inflazione. Non risolvono le elezioni, ma fanno qualcosa di straordinario. Ci ricordano che uno sconosciuto non è mai uno sconosciuto, e che potrebbe semplicemente essere l’eroe della storia di qualcun altro. E se riusciamo ancora a sederci insieme al buio e a preoccuparci per persone che non abbiamo mai incontrato, allora penso che ce la caveremo“.

Ecco perché “ questo festival è importante. È uno dei pochi luoghi rimasti in cui persone provenienti da ogni Paese si siedono nella stessa sala e trascorrono due ore guardando il mondo attraverso gli occhi di qualcun altro”. Infine, un tenero e ironico ringraziamento alla famiglia: “Non trovo le parole per esprimere il mio amore per la mia straordinaria moglie e i nostri due figli, che sono le uniche persone al mondo a pensare che io sia stato un buon Batman”.

La polemica sulle registe e le parole di Maggie Gyllenhaal

Dal punto di vista del festival, l’attrice e regista americana Maggie Gyllenhaal avrà il difficile compito di giudicare i 21 film in concorso in qualità di presidente di giuria. Non ha esitato a criticare la decisione della Mostra del Cinema di Venezia di programmare solo due film diretti da donne, uno dei quali co-diretto con un uomo e aggiunto alla selezione in ritardo.

“Suppongo che ormai sia chiaro una volta per tutte che gli uomini fanno film migliori delle donne” , ha ironizzato rivolgendosi al direttore artistico del festival, Alberto Barbera, che ha giustificato la mancanza di registe donne citando la minore qualità dei film presentati. “C’è chiaramente un problema sistemico. Credo davvero che sia molto più difficile per le donne ottenere finanziamenti per i loro film”, ha aggiunto.

Film in concorso, produzioni indipendenti e documentari

Un’altra assenza notevole è quella delle principali case di produzione americane , una tendenza già osservata a Cannes e Berlino. Questo lascia spazio a film indipendenti come “Ink”, del regista britannico Danny Boyle. Proiettato come film d’apertura, ripercorre la storia del tabloid britannico The Sun e del suo proprietario, il magnate dei media Rupert Murdoch, che si è detto “molto felice” di essere interpretato da Guy Pearce, come ha dichiarato l’attore mercoledì.