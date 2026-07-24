Sara Soldati denuncia il suo “ex” Leonardo Del Vecchio jr: “Mi ha lasciato vedere mia figlia solo per pochi minuti”

La vicenda in realtà sarebbe il seguito di un contenzioso legale già aperto precedentemente. Resta da capire che contatti si possano avere a distanza con una bambina di un anno.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la showgirl Sara Soldati ha presentato una querela nei confronti del suo ex Leonardo Maria Del Vecchio da cui ha avuto una figlia, Bianca, nata il 4 luglio 2025 presentata ai Carabinieri di Porto Cervo dopo un incontro avvenuto a bordo dello yacht dell’imprenditore, ancorato nelle acque di Cala di Volpe, in Sardegna. La vicenda è inerente ad un episodio che sarebbe accaduto oggi 24 luglio, quando la Soldati avrebbe voluto rivedere la propria figlia di un anno avuta da Del Vecchio jr, sostenendo di aver potuto trascorrere soltanto pochi minuti con la bambina ed accusa l’ex compagno di violenza privata. Una ricostruzione che viene però negata seccamente dalla controparte.

Sara Soldati è una ex gieffina – ha partecipato al Gf Vip nel 2020 per 37 giorni, prima di essere eliminata da un televoto flash. Nel corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip 4 la Soldati si era avvicinata particolarmente ad Antonio Zequila e ad Andrea Denver. per il quale la influencer aveva confessato di nutrire un certo interesse, ma si era dovuta arrendere in quanto il modello era fidanzato. Lei e Leonardo Maria Del Vecchio si conoscono da otto anni e tra di loro ci sono stati alti e bassi fino alla nascita loro della bambina . A dicembre 2024 erano stati paparazzati sorridenti, mano nella mano dal settimanale “Chi” che aveva annunciato la dolce attesa del loro primo figlio. Poi il silenzio social fino al post per dire che era nata la piccola Bianca. Nelle foto dell’estate 2025 pubblicate dal settimanale di gossip e costume, si intravedeva una “tata” che si occupava della neonata bambina mentre la mamma preferiva abbronzarsi al sole.

Prima di fare il suo ingresso al Grande Fratello Vip il nome di Sara Soldati era stato avvicinato a quello di Thibaut Courtois. La showgirl-influencer era stata ‘paparazzata’ a Ibiza in compagnia del portiere del Real Madrid e della nazionale belga , ma la Soldati ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento sentimentale con Courtois, con il quale ha sostenuto di avere invece un ottimo rapporto di amicizia. Nel 2020 l’influencer era stata paparazzata insieme a Carlo Giussalli Beretta, l’erede della storica fabbrica d’armi che le ha però preferito Melissa Satta.



La Soldati sostiene attraverso i propri legali, gli avvocati Annamaria Bernardini De Pace e Luca Procaccini , afferma di essere arrivata in Sardegna da diversi giorni senza poter vedere la figlia. Secondo quanto riferito dai suoi legali, l’ultimo incontro con la bambina risaliva al 9 luglio a Montecarlo, in occasione dei festeggiamenti per il suo compleanno . Sempre secondo la versione della Soldati lo yacht avrebbe lasciato il Principato il giorno successivo, navigando prima in direzione della Toscana e dell’isola d’Elba per poi arrivare in Sardegna, senza che alla madre fosse consentito mantenere contatti con la figlia o ricevere fotografie. Resta da capire che contatti si possano avere a distanza con una bambina di un anno.

La vicenda in realtà sarebbe il seguito di un contenzioso legale già aperto precedentemente. Le pm Letizia Mannella e Chiara Reale della Procura di Milano a seguito della querela, hanno iscritto Leonardo Maria Del Vecchio, come atto formale e dovuto, nel registro degli indagati nell’ambito di un fascicolo a seguito della denuncia di sottrazione di minore, aperto a seguito di una precedente querela presentata da Soldati.