Luca Argentero affida il suo volto a Ozpetek per il nuovo videoclip di Mina

Oltre tre minuti di inquadratura fissa sul volto serio e sereno dell’attore Luca Argentero. mentre in sottofondo la voce di Mina che canta, con la sua voce calda e inconfondibile, una sua interpretazione di ‘Vento di passione’, la canzone scritta da Pino Daniele e portata al successo nel 2007 in duetto con Giorgia , offrendo una sua personale interpretazione fatta di classe ed emozione.
Il nuovo singolo di Mina è uscito in radio e su tutte le piattaforme digitali e, appunto, viene accompagnato da un video firmato dal regista Ferzan Özpetek e interpretato da Luca Argentero. Un videoclip originale, in cui le parole e la musica si fondono con l’immagine, quasi un quadro, disegnata dal regista italo-turco che viene stravolta solo alla fine quando l’attore torinese sfodera un bellissimo sorriso.
“Vento di passione” è il primo brano estratto da ‘Dilettevoli inedite eccedenze’ – il terzo volume in uscita il prossimo 9 ottobre e in pre-order da oggi – della collana voluta da Mina per ospitare le perle da lei conservate in un cassetto. ‘Dilettevoli’ ha la caratteristica di essere composto da tutte canzoni cover interpretate da Mina e mai pubblicate prima. Un disco di cover di Mina non è un semplice elenco di successi da rivisitare, ma il frutto di una attenta ricerca musicale che porta alla luce canzoni a volte sconosciute ma bellissime che solo Mina ha saputo scovare.
Questi i titoli della tracklist: LATO A – “A costo di morire”; “Vento di passione”; “Settembre”; “Canzone triste”; “Carrettieri”. LATO B – “La mia serenata”; “Dans mon île”; “Vierno”; “Yes I Know My Way”; “Eleanor Rigby”. Le ‘Dilettevoli eccedenze’ diventano anche fotografiche. Mina e Mauro Balletti hanno cercato negli archivi e selezionato dodici immagini inedite che arricchiscono il libretto facendo diventare questo progetto musicale un vero album da collezione.