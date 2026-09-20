Luca Argentero affida il suo volto a Ozpetek per il nuovo videoclip di Mina

Diffuso il filmato che accompagna la canzone 'Vento di passione', brano scritto da Pino Daniele e ripreso da Mina nel nuovo disco 'Dilettevoli inedite eccedenze'

Oltre tre minuti di inquadratura fissa sul volto serio e sereno dell’attore Luca Argentero . mentre in sottofondo la voce di Mina che canta, con la sua voce calda e inconfondibile, una sua interpretazione di ‘Vento di passione’, la canzone scritta da Pino Daniele e portata al successo nel 2007 in duetto con Giorgia , offrendo una sua personale interpretazione fatta di classe ed emozione.

Il nuovo singolo di Mina è uscito in radio e su tutte le piattaforme digitali e , appunto, viene accompagnato da un video firmato dal regista Ferzan Özpetek e interpretato da Luca Argentero. Un videoclip originale, in cui le parole e la musica si fondono con l’immagine, quasi un quadro, disegnata dal regista italo-turco che viene stravolta solo alla fine quando l’attore torinese sfodera un bellissimo sorriso.





“Vento di passione” è il primo brano estratto da ‘Dilettevoli inedite eccedenze’ – il terzo volume in uscita il prossimo 9 ottobre e in pre-order da oggi – della collana voluta da Mina per ospitare le perle da lei conservate in un cassetto. ‘Dilettevoli’ ha la caratteristica di essere composto da tutte canzoni cover interpretate da Mina e mai pubblicate prima. Un disco di cover di Mina non è un semplice elenco di successi da rivisitare, ma il frutto di una attenta ricerca musicale che porta alla luce canzoni a volte sconosciute ma bellissime che solo Mina ha saputo scovare.