Rai, Ranucci fuori da Report: Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi nuovi conduttori

Report, viale Mazzini ha deciso la sostituzione di Ranucci, cui sono state offerte "tre possibili opzioni di ricollocazione professionale. Giulio Valesini e Bernardo Iovene hanno rifiutato l'offerta di diventare capi autori

Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report, il giornalista nove anni dopo dal passaggio di testimone con Milena Gabanelli, è stato sostituito lasciando la guida del programma . La decisione è stata comunicata dalla Rai con una nota nella quale vengono comunicati anche i nomi dei due nuovi conduttori: Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Sono state fatte tre offerte al giornalista : trasferimento al Tg3 oppure a RaiNews oppure corrispondente in una sede estera.

“La Rai, comunica che, a partire dalla prossima stagione, la conduzione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi vincitori della selezione Rai per giornalisti professionisti. La scelta del CdA Rai apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell’offerta di approfondimento del Servizio Pubblico, attraverso una conduzione a due affidata a due giornalisti selezionati e vincitori del concorso Rai, nel segno della professionalità e dell’esperienza maturata sul campo” si legge nella nota,



Giulia Presutti continua la nota “è da anni giornalista e inviata di Report. Il suo percorso professionale è fortemente legato al giornalismo investigativo e alla realizzazione di inchieste su temi di interesse pubblico. Nella selezione Rai è risultata prima classificata, a conferma di un percorso professionale maturato all’interno dell’Azienda e nel lavoro quotidiano sul campo”.

"Daniele Piervincenzi, ugualmente vincitore del concorso Rai, porta a Report una lunga esperienza nel giornalismo televisivo di inchiesta e di approfondimento. È stato inviato e conduttore di programmi Rai quali Nemo – Nessuno escluso e Popolo Sovrano, lavorando su temi sociali, criminalità, periferie e realtà territoriali. Nel 2017, durante un’inchiesta realizzata per Nemo a Ostia, fu aggredito insieme all’operatore Edoardo Anselmi: un episodio diventato uno dei simboli del giornalismo d’inchiesta sul campo“.

La scelta di Presutti e Piervincenzi prosegue la nota RAI “vuole dunque sottolineare un principio preciso: il rafforzamento del giornalismo investigativo Rai attraverso nuove professionalità interne all’Azienda, selezionate secondo criteri di merito e competenza“.

Sul futuro di Ranucci aggiunge: “Nell’ambito degli accordi sindacali e delle procedure previste per la gestione dei percorsi professionali, l’Azienda ha inoltre sottoposto a Sigfrido Ranucci tre possibili opzioni di ricollocazione professionale, coerenti con il suo grado e con l’esperienza maturata in Rai, nell’ottica di garantire una continuità professionale adeguata al suo profilo e alle esigenze editoriali e organizzative dell’Azienda”.

Il comunicato del CdA di viale Mazzini si conclude con frasi significative : “La Rai ritiene che il valore del giornalismo d’inchiesta, da sempre elemento distintivo dell’offerta informativa del Servizio pubblico, risieda nella credibilità e nell’autorevolezza che solo una piena indipendenza editoriale e un’imparzialità rigorosa possono assicurare. Con la nuova conduzione a due di Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi vincitori del concorso Rai, l’Azienda investe su nuove generazioni di giornalisti d’inchiesta e sul valore informativo di un vero Servizio Pubblico“.

La protesta degli inviati di Report che scrivono: “La decisione assunta dalla Rai è per noi completamente irricevibile. È inaccettabile per il metodo, dal momento che l’azienda ha rifiutato qualsiasi interlocuzione con la squadra in queste settimane facendoci apprendere la scelta dalle agenzie, e nel merito, dal momento che le figure scelte non sono in alcun modo rappresentative della storia e dei valori di Report“. Di qui la drastica minaccia:”Dal momento che l’intenzione dell’azienda sembra quella di voler distruggere la storia e l’integrità della trasmissione, su un evidente mandato politico, annunciamo che, nel caso in cui la Rai non intenda tornare sui propri passi, abbandoneremo in blocco il programma“.

Da una nota inviata alle agenzie di stampa dal direttore dell’approfondimento Paolo Corsini emerge un’unica concessione ai vecchi inviati: l’indicazione di Bernardo Iovene e Giulio Valesini come capi autori e punto di riferimento della redazione. Un’offerta subito respinta: “Rifiutiamo la proposta avanzataci dalla Rai di ricoprire il ruolo di capi autore di Report“, fanno sapere Valesini e Iovene, inviati storici della trasmissione d’inchiesta di Rai3. “Nel pomeriggio di oggi al direttore degli Approfondimenti Paolo Corsini era stata data una disponibilità di massima a collaborare al nuovo corso del programma ma non erano stati comunicati i nomi scelti, che abbiamo appreso solo dalle agenzie”.

Ha fatto molto rumore intanto la lettera inviata a Corsini da un un gruppo di inviati, capitanati da Giorgio Mottola e Giulio Valesini, che hanno offerto la propria disponibilità a reggere la trasmissione a rotazione, creando un piccolo comitato, un “red team”, che controlli la qualità dei servizi, corredato dalla proposta di superare “la sovrasposizione di un singolo conduttore”, al fine di scongiurare arrivi dall’esterno. Una mossa che allo stesso Ranucci è apparsa un vero e proprio tradimento, pubblicando sul social Facebook un fondo di Marco Travaglio direttore de Il Fatto Quotidiano, che sembra alludere al gruppo degli inviati. A commento del post, Ranucci parla di “tentativi di rimozione da Report” e di “utilizzo di cavalli di Troia all’interno della redazione da parte dell’azienda per sfiduciarmi”. Non deve avere convinto Ranucci la nota con cui gli stessi inviati oggi sostengono di “non aver mai sfiduciato o scaricato”.

Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi

Chi è Giulia Presutti

Giornalista e inviata televisiva, Giulia Presutti collabora con Report dal 2017, dove ha firmato numerose inchieste dedicate alla politica, alla cronaca giudiziaria e ai principali temi dell’attualità nazionale. Nel 2026 ha ricevuto il Premio “Giuseppe Fava” Giovani per il suo lavoro di approfondimento sui fenomeni della corruzione e della gestione della cosa pubblica in Sicilia.

Entrata recentemente in Rai dopo essersi classificata prima nel concorso interno per giornalisti professionisti, ha iniziato il proprio percorso con uno stage a Rai News 24 grazie alla Scuola di Giornalismo di Perugia. Nel 2016 è stata finalista del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo.

Nel corso della sua carriera ha collaborato, oltre che con Report , con Agorà, Estate in Diretta e Nemo – Nessuno escluso. Ha lavorato anche con il network statunitense NBC, seguendo eventi internazionali di primo piano, tra cui lo storico incontro tra Donald Trump e Kim Jong Un e la morte di Papa Francesco.

Chi è Daniele Piervincenzi

Giornalista e reporter d’inchiesta, Daniele Piervincenzi ha costruito una lunga esperienza nel racconto dei fenomeni sociali, della criminalità e degli scenari internazionali. Dopo gli esordi a La7 e l’esperienza nella redazione di Otto e Mezzo, approda in Rai come inviato e autore di Nemo – Nessuno escluso.

Nel 2017 viene aggredito a Ostia mentre realizza un’inchiesta sui rapporti tra Casapound e il clan Spada, episodio che ne conferma il profilo di cronista impegnato sul campo.

Dal 2014 al 2020 conduce su DMAX Rugby Social Club , mentre nel 2019 è alla guida di Popolo Sovrano su Rai 2 e successivamente dei programmi RagazziContro e Mai Più Bullismo. Nel 2020 realizza per Sky Mappe Criminali, dedicato alle mafie e alla criminalità organizzata italiana. Negli anni successivi segue come inviato la guerra in Ucraina e i principali scenari di crisi internazionale, raccontando anche il conflitto in Medio Oriente.

È stato tra i primi giornalisti italiani a documentare le conseguenze del massacro del 7 ottobre nei kibbutz israeliani al confine con Gaza e ha seguito sul campo gli sviluppi della guerra in Libano. Nel corso della sua carriera ha ricevuto il Premio Paolo Borsellino, il Premio Guidarello, il Premio Antonio Russo per il Giornalismo di Guerra e il Premio Articolo 21.

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