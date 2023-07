Meloni: “L’Italia cresce, i dati Istat sul lavoro sono incoraggianti”

“I dati Istat continuano a certificare la costante crescita dell’occupazione, con il tasso di disoccupazione ai minimi dal 2009. Incoraggianti notizie che ci spronano a fare sempre meglio, per un’Italia che torna a crescere, a lavorare, a creare ricchezza e a puntare in alto”. Cosi’, in un post su Facebook, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

A maggio rispetto al mese precedente, ha rilevato l’Istat, all’aumento degli occupati si associa la diminuzione dei disoccupati e la sostanziale stabilità degli inattivi. In particolare sempre a maggio il numero degli occupati sale a 23milioni 471mila.