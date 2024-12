Mariotto lo stilista dimenticato che alza le palette a Ballando con le Stelle

di Antonello de Gennaro

Avete mai provato immaginare uno stilista importante come Giorgio Armani, Tom Ford ad alzare palette in un programma televisivo ? Sarebbe soltanto l’effetto devastante di un narcotico o di un acido. Invece in RAI tutto è possibile, si mettono a giudicare delle persone incapaci di intendere (il ballo) e di volere (cioè essere competenti). La giuria del programma televisivo “Ballando sotto le stelle” condotto da Milly Carlucci è la logica spiegazione di come si cerchi sempre la polemica, la critica eccessiva, il palese squallido tentativo di protagonismo di alòcuni giurati giurati, che Carolyne Smith a parte , sono detestati dai partecipanti, dai ballerini e dal pubblico televisivo che non a caso preferisce seguire il programma “Tu si que vales” su Canale5 guidato da Maria De Filippi che puntualmente da anni vince la serata degli ascolti, grazie anche alla presenza nel programma di una cast di professionisti come Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi, utilizzando la satira ironica della Litizzetto. E non utilizzando le polemiche imbarazzanti di una Lucarelli qualsiasi.

Come non dare ragione quindi all’ on. Rita Dalla Chiesa, componente della Commissione di Vigilanza Parlamentare sulla RAI, quando afferma “Credo sia opportuno che la Vigilanza Rai intervenga al più presto su quanto sta accadendo a Ballando con le stelle, Rai 1“, criticando a ragion veduta “gli intollerabili atteggiamenti narcisistici di alcuni giurati (Lucarelli e Mariotto). Sulla non presa di posizione della padrona di casa. Sui problemi personali dei partecipanti buttati come pasto serale sulle tavole degli italiani che vorrebbero solo rilassarsi”. Così riportava la nota della Dalla Chiesa che arriva a poche ore di distanza dalla decisione della produzione e della Rai di mandare via il ballerino Angelo Madonia. Mai prima d’ora una misura di tale pesantezza era stata presa nei confronti di un ballerino professionista, per difendere due signor “nessuno”, cioè la millantata giornalista (che giornalista non è) Selvaggia Lucarelli e lo stilista senza maison Guillermo Mariotto.

Per l’ onorevole Dalla Chiesa è particolarmente grave che in prima serata su Rai1 vadano in onda tali discussioni in quanto “Ballando è da anni il programma del sabato sera per le famiglie, costa moltissimo, ha un cast di altissimo livello, con grandi professionisti, non merita di finire nel tritacarne mediatico per colpa di una giuria (non tutta) incompetente e livorosa” scrive ancora la vicepresidente dei deputati di Forza Italia: “Le persone partecipano per divertirsi ci mettono la faccia, si rompono costole e si slogano caviglie. Tutto per imparare a ballare. Vanno supportate e non massacrate per vecchie antipatie che hanno il cattivo odore delle vendette personali. La televisione pubblica merita rispetto. Da chi la fa e da chi la guarda“.

Quando un Guillermo Mariotto qualsiasi reagisce furiosamente alla consegna del meritato tapiro, , senza alcuna educazione e stile di comportamento affermando “Antonio Ricci? Chi? Non lo conosco”, invece di essere onorato di ricevere un tapiro, simbolo di una trasmissione che è ormai un’istituzione, credibile, premiata da oltre 20 anni dal pubblico televisivo italiano, inventata appunto da quel genio televisivo che è Antonio Ricci che è un vero artista, un vero professionista della televisione.

Mariotto, ha dichiarato a Fanpage.it, riferendosi ad Antonio Ricci, di non conoscerlo, e di non avere la televisione a casa, e che “loro, quelli di Striscia, devono portare a casa lo show, i soldi, devono magnà”. E lui, lo stilista senza maison e sfilate nelle fashion week di Milano e Parigi come “magna” ? Sarebbe interessante leggere il suo contratto RAI (remunerato utilizzando i soldi del contribuente) e magari consultare la sua dichiarazione dei redditi. Allora si che ci sarebbe da ridere !

Valerio Staffelli ha intercettato Guillermo Mariotto all’aeroporto di Fiumicino per consegnargli il Tapiro d’oro, dopo la sua improvvisa fuga da “Ballando con le Stelle” di sabato scorso. Visibilmente innervosito, l’imbarazzante giudice argentino del programma del sabato sera di Raiuno è fuggito a bordo di un van, dopo aver sbattuto la portiera mandando il tapiro a pezzi…