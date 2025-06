Matrimonio Bezos, top e flop: tutto quello che è successo

Tre giorni di eventi e 200 invitati vip, da Di Caprio a Ivanka Trump, che hanno reso la Laguna il centro di riflettori di tutto il mondo, quasi fosse un reality show.

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, il più chiacchierato e sicuramente uno dei più costosi dell’anno si è concluso con un pigiama party di lusso celebrato all’arsenale di Venezia . Tre giorni di eventi e 200 invitati vip, da Leonardo Di Caprio a Ivanka Trump, che hanno acceso i riflettori di tutto il mondo la Laguna , quasi fosse un reality show. Tre giorni in cui non sono mancate polemiche, imprevisti (come il devastante temporale di venerdì che ha interrotto la prima festa), abiti iconici e altri da dimenticare, gioielli del valore di cifre da capogiro, momenti storici (come ad esempio quando un turista tedesco è stato scambiato per lo sposo) e promesse emozionanti come in ogni matrimonio che si rispetti.

Tra gli invitati ai tre giorni veneziani di Mr Amazon, c’è un po’ di tutto : i primi grandi investitori di Amazon (con yacht ancorato in Laguna), imprenditori, colleghi miliardari come Bill Gates, teste coronate (Rania di Giordania, con il figlio Al Hussein e la moglie Rajwa), figli di presidenti (Ivanka Trump) e, naturalmente, le star di Hollywood. Quasi al completo, la famiglia Kardashian. Leonardo DiCaprio, inconfondibile dietro al solito cappellino, la fidanzata, la modella Vittoria Ceretti, Orlando Bloom, neo single, e tanti altri.

Lo stilista americano Tommy Hilfiger è stato a un passo dal rubare la scena agli sposi . Il 27 giugno, lo stilista, uscito dal Gritti Palace per dirigersi sul taxi acquatico condiviso con Orlando Bloom, ha sfiorato la caduta in acqua. Hilfiger, nell’allungare la gamba sul gradino della barca, ha perso l’equilibrio. Un contrattempo che gli avrebbe fatto rischiare di perdere la cerimonia sull’Isola di San Giorgio. Un turista tedesco scambiato per lo sposo, è stato uno dei momenti più divertenti e imprevedibili del matrimonio. Un ex elettricista tedesco, Cagdas Halicilar, che su X si autodefinisce “il sosia di Jeff Bezos” è arrivato in auto dalla Germania a Venezia appositamente nei giorni delle nozze. La somiglianza con il magnate è imbarazzante tanto che tanti turisti si sono avvicinati per chiedergli un selfie e anche qualche giornalista. Il video dei turisti che lo fermano nelle Calli di Venezia convinti di trovarsi davanti allo sposo è diventato rapidamente virale.

Un vero flop gli abiti trash delle sorelle Kardashian, madre compresa, perfettamente nel loro stile ma in questo caso estremamente fuori contesto. Gli abiti animalier sfoggati da Kim e Khloe al primo party, e anche quelli dei giorni successivi, sono stati tra i look più criticati della festa. Nei cantieri navali della Serenissima all’ Arsenale, si è svolta la festa conclusiva: una serata blindata che mescola il glamour hollywoodiano con le notti veneziane.

Dentro, raccontano, il chiostro sembrava sospeso fuori dal tempo. Luci soffuse, un pianoforte, candele, brindisi in vetro di Murano, menù a sorpresa: pizza preparata al momento da un famoso chef napoletano. Il primo capitolo si è chiuso così, bagnato dalla pioggia.

Dolce Notte, questo il tema della festa: un invito a giocare con l’eleganza intima della notte . Le prime a lasciare il Gritti in direzione Arsenale sono Kendall e Kylie Jenner, accanto alla madre Kris. Tra gli invitati più attesi c’è ancora lui: Leonardo DiCaprio, fedelissimo al suo cappellino con visiera e all’arte del mimetismo. Scende in fretta dal motoscafo, si abbassa il berretto nero con le iniziali LA e scivola tra gli ospiti con discrezione. Il corteo di taxi boat prende il largo poco dopo, con i 200 ospiti scortati verso la Laguna più blindata del weekend. Anche questa sera, però, gli invitati devono rinunciare a Instagram: Jeff e Lauren hanno chiesto il massimo riserbo. Niente foto, niente video, niente reels.

La fuga dal primo party sotto il temporale: flop

Tra i momenti che rimarranno nella storia il temporale che si è abbattuto su Venezia il primo giorno dei festeggiamenti, proprio durante il primo party presso il chiostro di Madonna dell’Orto che è terminato con quasi un’ora di anticipo a causa del meteo avverso. Il video degli invitati vip che scappano con i vaporetti e i taxi ad acqua tra pioggia, fulmini e raffiche di vento rimarrà nella memoria di molti, ma alla fine resta il detto: “sposi bagnati, sposi fortunati”.

Non solo gossip e paparazzi. Il matrimonio di Bezos è stato anche occasione di arricchimento culturale per alcuni ospiti vip come Ivanka Trump e Bill Gates che hanno approfittato dell’invito a Venezia per vedere da vicino «L’Uomo Vitruviano» di Leonardo Da Vinci, tornato eccezionalmente visibile al pubblico per la mostra «Corpi moderni». L’opera è infatti normalmente chiusa al pubblico per motivi conservativi e sarà visitabile solo fino al 27 luglio.

L’abito da sposa alla Loren e la polemica della cover di Vogue: flop