Battiti Live, Radio Norba e la Puglia al centro della musica

L' edizione 2025 appena conclusasi ha inglobato una novità: “Casa Battiti”, un’area esclusiva realizzata alle spalle del backstage, un villagio musicale che ha ospitato la presenza radiofonica con la programmazione di Radio Norba che ha trasmesso il proprio palinsesto quotidiano in diretta

di Antonello de Gennaro

Dopo ventitré edizioni dove ogni anno le canzoni diventano ricordi, “Battiti Live” l’evento organizzato da Radio Norba grazie anche al sostegno di PugliaPromozione della Regione Puglia, si conferma la manifestazione al centro dell’estate musicale pugliese dove le piazze diventano palcoscenici e la musica emana e diffone energia pure collettiva. Un palco di circa 500mq con una scenografia che ha impiegato oltre 650 proiettori, 400 metri quadri di led ad alta risoluzione, e due imponenti scalinate laterali scenoluminose sul mare e sul Duomo di Molfetta e le coreografie di un corpo di ballo di primo livello che hanno trasformato ogni propria esibizione in show..

Dopo il successo dell’edizione 2024, con un record di ascolti, “Battiti Live” ha scritto una nuova pagina della propria storia con cinque serate consecutive, dal 18 a ieri sera, sempre all’insegna del #weareinpuglia nella caratteristica location della città di Molfetta. L’evento appena conclusosi oltre ad essere stato trasmesso in diretta da Radio Norba e Radio Norba Tv, sarà nuovamente presente nel palinsesto estivo delle reti Mediaset, trasmesso nuovamente per il secondo anno in prima serata su Canale 5 ed in replica su La 5 e Mediaset Extra affiancato da un nuovo format quotidiano, ogni pomeriggio, anche su Italia 1, per ampliare e potenziare la propria copertura televisiva affiancata dall’emittente radiofonica pugliese partecipata da Radio Mediaset.

La conduzione di questa 23ª edizione, è stata affidata alla collaudata accoppiata composta da Ilary Blasi e Alvin con l’arrivo di Nicolò De Devitiis (inviato delle Iene) , che è stato conduttore di “Extra Battiti”, il nuovo format di Italia 1 realizzato per raccontare quotidianamente con ironia e leggerezza il dietro le quinte di Battiti, con i momenti di svago degli artisti. Sul palco dell’ultima serata sono saliti alcuni dei nomi più amati e seguiti della musica italiana: Gigi D’Alessio, Boomdabash, Cristiano Malgioglio, Luchè, Francesca Michielin, Rocco Hunt, Gabry Ponte, Willy Peyote, Shablo, Joshva, Tormento, Petit, Settembre, Michele Bravi, Mida, Levante, Sangiovanni, BigMama, Leo Gassman, Fedez, Clara, Annalisa, Coez, Fred De Palma, Iva Zanicchi, MV Killa, Sabrina Salerno, Ludwig, Eiffel 65, Elma, Alexia, Arianna, Coco e Aka7even. Direttamente dal talent show “Amici” di Maria De Filippi, si sono esibiti sul palco anche alcuni volti dell’ultima edizione. Tra loro, il vincitore 2025 Daniele Doria e i cantanti Antonia, Chiamamifaro, Luk3, Nicolò Filippucci e trigNO .

