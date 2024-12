M5S, la votazione bis inesorabile: confermata l’eliminazione del garante Beppe Grillo

La seconda votazione del Movimento 5 stelle guidato da Giuseppe Conte , richiesta da Beppe Grillo, conferma oggi 8 dicembre l’esito della prima consultazione: la figura del garante sarà eliminata, a esprimersi a favore dell’opzione l’80,56% dei votanti. Alla consultazione hanno partecipato 58.029 persone, ovvero il 64,90% della base e circa 4mila in più rispetto alla prima consultazione del 21-24 novembre.

Lo scontro tra Conte e Grillo si giocava su quanti iscritti avrebbero ascoltato il consiglio di “andare a cercare funghi”, espresso dal fondatore dei 5 Stelle, e quanti sarebbero rimasti fedeli alla nuova linea dell’ex premier. Nei giorni scorsi Giuseppe Conte aveva detto: “Supereremo il dato dell’altra volta e alla richiesta di votare risponderemo con più democrazia”. Oggi è previsto sui social un suo discorso rivolto alla platea politica stellata per rivendicare il risultato.

Lo scorso 24 novembre il 63,2% degli iscritti avevano scelto l’eliminazione della figura del garante, con il 72% il superamento del limite dei due mandati per i parlamentari, con oltre il 50% l’elevazione del limite a tre mandati e la deroga alla candidatura come sindaco e presidente di Regione. Veniva confermato, inoltre, l’orientamento progressista e l’autorizzazione alle alleanze con altre forze politiche. La reazione di Grillo era stata netta: “I valori del M5S sono scomparsi. Siete diventati un partito che non riconosco più“.