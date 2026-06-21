L’ultima vergogna M5s: Arcuri libero di mentire in commissione Covid

La vergognosa richiesta di grillini e Pd infiamma il centrodestra : "Hanno paura della verità"

Usando quella immunità conferitagli da Conte durante il suo governo , Arcuri può dire quel che vuole, questo l’ultimo delirio di grillini e Pd, custodi talmente preoccupati della vergognosa gestione della pandemia da parte del governo guidato da Giuseppe Conte da chiedere che Domenico Arcuri parli in commissione Covid senza l’obbligo di dire la verità sugli appalti da commissario all’Emergenza, quindi senza assumersi alcuna responsabilità prevista dalla legge in ipotesi di “falsa testimonianza”, che è un reato contro lo Stato.

Per il campo largo quando si tratta di capire perché l’Italia ha importato 800 milioni di mascherine cinesi inutilizzabili e strapagate, acquistate da consorzi nati giorni prima e pericolosamente vicini alla mafia cinese, addio trasparenza per M5s e Pd che si inventano l’audizione “in forma di libera audizione e non a testimonianza”, nel tentativo squallido di calpestare i poteri giurisdizionali che la legge riconosce alle commissioni parlamentari, allineandole a quelli della magistratura.

Domenico Arcuri e Giuseppe Conte

Per quale motivo Domenico Arcuri dovrebbe essere lasciato libero di dire cose non vere senza gli obblighi di dire la verità? “Quale è la ragione di questo doppio standard, vogliono nascondere qualcosa? Alla faccia dell’onestà e della trasparenza tanto decantata dal M5S“, si interroga l’on. Galeazzo Bignami capogruppo Fdi alla Camera . E’ quello che bisognerebbe chiedere ai “compagnucci” del campo largo che cercano di giustificare gli sprechi di Arcuri e del governo Conte: “Non chiediamo nessun trattamento di favore, continua lo sport preferito di Fratelli d’Italia, gettare fango su Conte e sul Movimento 5 stelle – afferma in maniera vergognosa il vicepresidente M5s Michele Gubitosa – le loro menzogne su di noi non potranno nascondere i disastri che stanno combinando in Italia e all’estero” mentre a suo parere (adir poco ridicolo! ) la commissione Covid sarebbe “una farsa fuori dai binari delle regole istituzionali. Se poi Bignami non capisce e ha bisogno di un’ulteriore spiegazione, gli faremo un bignamino”, conclude il solito Gubitosa.

Nel corso della pandemia Covid, la Consip e la Protezione Civile avevano le competenze e l’organizzazione necessarie per continuare a occuparsi degli acquisti dei dispositivi sanitari, come ha confermato l’ingegner Cristiano Cannarsa, ex amministratore delegato della Consip e Sogei (società dello Stato). “Eppure il governo Conte decise di creare una struttura commissariale e affidare tutti gli acquisti, per svariati miliardi e gestire ingenti risorse pubbliche con poteri extra ordinem e senza controlli, un trattamento differenziato e meno rigoroso”, ricorda il centrodestra, così come confermato anche in passato dalla Corte dei Conti con la nota della deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo Fdi in commissione Covid.

Domenico Arcuri in audizione parlamentare alla commissione d’inchiesta sul Covid

Portare alla luce la verità e le responsabilità di quello che fu il governo giallo-verde M5s-Pd deve fare così tanta paura che il senatore Pd Francesco Boccia, a nome delle opposizioni, ha comunicato la decisione di Pd, Iv, M5s di non partecipare ai lavori della commissione parlamentare. Eppure è stato proprio durante le audizioni che si è compreso come, “a causa della normativa emergenziale” come ha precisato Giuseppe Busìa il presidente dell’ ANAC (Autorità Anticorruzione) , “non sono stati effettuati controlli, a discapito anche della trasparenza“, in deroga totale al Codice degli appalti e alle norme vigenti rispetto ai poteri di Anac e giudici contabili. Busìa ha promesso “una verifica” anche sullo scudo erariale di cui Arcuri godeva grazie al M5s, quello stesso partito che tolse lo scudo penale sull’ Ilva, facendo scappare gli investitori indiani di Arcelor Mittal.

Grazie all’audizione di Cannarsa si è venuti a conoscenza che la Consip , a differenza di Arcuri durante la pandemia, effettuava pagamenti anticipati ai fornitori soltanto dietro fideiussione e saldava il prezzo dei dispositivi medicali solo a fronte di approfondimenti fiscali e controlli sulla idoneità, impedendo qualsiasi attività di intermediazione nelle procedure di acquisto di beni e servizi.

Come giudicare quindi quelle strane archiviazioni, chieste dalla Procura di Roma e confermate dai Gip, su quei mediatori senza scrupoli che si sono spartiti 200 milioni di commissioni su una maxi commessa senza gara da 1,251 miliardi. Ad esempio l’ex giornalista Rai Mario Benotti (deceduto), intercettato in conversazioni e messaggi telefonici con Arcuri durante la pandemia, ma anche dei legali Luca di Donna e Stefano Esposito procacciatori di intermediazioni con Domenico Arcuri con cui erano in contatto (lo affermano le indagini di Carabinieri e Guardia di Finanza) collegati allo studio di Guido Alpa “mentore” di Conte e stratega della gestione contiana del M5s dopo la “cacciata” di Giuseppi da Palazzo Chigi a inizio 2021, con l’arrivo del Governo guidato da Mario Draghi.