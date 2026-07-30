Caso Delmastro, il procuratore Lo Voi scrive alla Camera sulla chat tra ex sottosegretario e Caroccia

Il procuratore capo di Roma, ha inviato una lettera a Fontana dopo che l'avvocato Gallo ha depositato in procura una memoria.

Il procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi, secondo quanto apprende l’ agenzia Adnkronos , ha inviato una lettera al presidente della Camera Lorenzo Fontana dopo che il difensore di Mauro Caroccia ha depositato in procura una memoria con le chat tra l’ex sottosegretario Andrea Delmastro e il suo assistito, indagato per il caso della Bisteccheria d’Italia che sta già scontando una condanna definitiva per intestazione fittizia dei beni, chiedendone l’acquisizione.



Nei giorni scorsi la Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto “no” alla richiesta dei pm di Roma di acquisire le chat tra l’ex sottosegretario Andrea Delmastro e Caroccia e per domani è prevista la relazione della Giunta in aula alla Camera.

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