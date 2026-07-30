Caso Delmastro, il procuratore Lo Voi scrive alla Camera sulla chat tra ex sottosegretario e Caroccia

Il procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi, secondo quanto apprende l’ agenzia Adnkronos, ha inviato una lettera al presidente della Camera Lorenzo Fontana dopo che il difensore di Mauro Caroccia ha depositato in procura una memoria con le chat tra l’ex sottosegretario Andrea Delmastro e il suo assistito, indagato per il caso della Bisteccheria d’Italia che sta già scontando una condanna definitiva per intestazione fittizia dei beni, chiedendone l’acquisizione.
Nei giorni scorsi la Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto “no” alla richiesta dei pm di Roma di acquisire le chat tra l’ex sottosegretario Andrea Delmastro e Caroccia e per domani è prevista la relazione della Giunta in aula alla Camera.
M5S : “Non usciremo da Aula finché non si voterà su chat”
”Domani mattina vedremo cosa succederà e come si comporterà il centrodestra“. l problema è che questa maggioranza ha scritto l’ennesimo decreto con i piedi. Hanno dei problemi anche con la Commissione europea ma stanno sfruttando ”questi problemi, diciamo tra virgolette, per provare a far slittare la votazione sull’approvazione dell’utilizzo delle chat di Delmastro. Il nostro capogruppo Ricciardi ha giù comunicato poco fa in Aula che domani noi non andremo via dall’Aula se non si voterà su Del Mastro. Vediamo domani mattina, alle 9.30, quando riprenderà la seduta dell’Aula come andranno avanti i lavori…”. Lo ha detto il deputato pentastellato Leonardo Donno, parlando in Transatlantico a Montecitorio