Agcom ordina il blocco del sito Escort Advisor

Nella seduta dello scorso 7 luglio 2026, il Consiglio dell’Autorità ha disposto il blocco dell’accesso per gli utenti italiani al sito web Escort Advisor. Si tratta del terzo provvedimento adottato nei confronti di siti web e piattaforme di condivisione video che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico per non aver posto in essere efficaci strumenti di verifica dell’età dei propri utenti, secondo le indicazioni tecniche e di processo definite nella delibera dell’Autorità n. 96/25/CONS del maggio 2025.
L’ Autorità ha accertato che la società DonTouch SA, con sede legale in Svizzera e dunque, fuori dall’Unione europea, gestore del sito web Escort Advisor, non ha provveduto a implementare sistemi di verifica dell’età, non ottemperando così alla diffida Agcom, che aveva fissato un termine entro cui il sito avrebbe dovuto adeguarsi alle prescrizioni normative. Prosegue l’attività di vigilanza e sanzionatoria dell’Autorità nei confronti dei soggetti che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, inclusi nell’elenco disponibile al sito www.agcom.it.
L’ordine di procedere alla disabilitazione dell’accesso mediante blocco del DNS è stato notificato ai fornitori di accesso italiani i quali sono tenuti a darvi esecuzione entro due giorni dalla notifica della delibera, bloccando l’accesso al sito web Escort Advisor per tutti gli utenti italiani, fino al ripristino da parte della società DonTouch SA delle condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida impartita dall’Autorità.