Agcom ordina il blocco del sito Escort Advisor

Blocco dell’accesso per gli utenti italiani al sito web Escort Advisor che non ha provveduto a implementare sistemi di verifica dell’età, non ottemperando così alla diffida Agcom

Nella seduta dello scorso 7 luglio 2026, il Consiglio dell’Autorità ha disposto il blocco dell’accesso per gli utenti italiani al sito web Escort Advisor. Si tratta del terzo provvedimento adottato nei confronti di siti web e piattaforme di condivisione video che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico per non aver posto in essere efficaci strumenti di verifica dell’età dei propri utenti, secondo le indicazioni tecniche e di processo definite nella delibera dell’Autorità n. 96/25/CONS del maggio 2025.

L’ Autorità ha accertato che la società DonTouch SA, con sede legale in Svizzera e dunque, fuori dall’Unione europea, gestore del sito web Escort Advisor, non ha provveduto a implementare sistemi di verifica dell’età, non ottemperando così alla diffida Agcom, che aveva fissato un termine entro cui il sito avrebbe dovuto adeguarsi alle prescrizioni normative. Prosegue l’attività di vigilanza e sanzionatoria dell’Autorità nei confronti dei soggetti che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, inclusi nell’elenco disponibile al sito www.agcom.it.

