Le foto del backstage Calendario Pirelli 2026

Da Eva Herzigova a Luisa Ranieri: «A 52 anni è un gioco. Mio marito Zingaretti è il primo fan».

di Ilaria Cerulla

La indimenticata supermodel Eva Herzigova indossa un accappatoio bianco che la veste come fosse una stola di visone o almeno questa è l’impressione che arrive a chiunque la osservi, mentre lei gira, sempre affascinante ed a piedi nudi nel capannone nella periferia di Londra dove è stato allestito il corner per le interviste. La prima sessione fotografica è stata scattata ad aprile, nel Norfolk e nell’Essex, la seconda a giugno a Londra, poi a New York a luglio. Il calendario nel quale nudo è quasi assente, sarà pronto per il nuovo anno, con una grande presentazione a Praga..

Con i capelli ancora bagnati, la top model ceca arriva all’incontro con i giornalisti dopo un’immersione durata ben due ore nella vasca di acqua fredda allestita dal fotografo Sølve Sundsbø per gli scatti del calendario 2026. Eva ha 52 anni e tre figli, ed è la “sirena” del nuovo calendario Pirelli e ricorda: ” Questo è il terzo calendario Pirelli che faccio. Il primo fu nel 1996 con Peter Lindbergh. Poi nel 1998 con Bruce Weber. E adesso questo, che uscirà nel 2026. Mi piace l’idea di fondere la bellezza con la natura. Ma ho apprezzato soprattuto la selezione delle modelle. Questo è un calendario che esalta la forza delle donne“.

lo shooting dela supermodella Irina Shayk

“Sono donne accomunate da una grande fiducia in se stesse, non sono fragili né vulnerabili. Sono potenti, carismatiche” spiega il fotografo norvegese Sundsbø, noto per l’approccio radicale alle nuove tecnologie e l’uso avanguardista dell’intelligenza artificiale. ” Qui non viene realizzata alcuna manipolazione digitale. Mi sto divertendo a giocare con gli elementi. Eva l’ho connessa con l’acqua, l’energia di Gwendolyn mi ricorda la luce, Tilda è terra, piante e brezza”.

“La mia idea è quella di catturare emozioni, istinti e stati d’animo che sono centrali nella vita umana: desiderio di libertà, curiosità, sete di conoscenza. – ha detto Sundsbo presentando il proprio lavoro’- Una sorta di mistero, immaginazione, passioni, desiderio di emancipazione, il legame con la natura e il nostro rapporto con il tempo e lo spazio. Un modo per connetterci a qualcosa da cui proveniamo. Lo so sono questioni molto grandi ma cerchiamo di essere ambiziosi”.

lo shooting di Eva Herzigova

Eva Herzigova è nota per le battaglie contro il sessismo: non si spogliò nemmeno per Stanley Kubrick, che la voleva in Eyes Wide Shut (“Una vecchia storia” dice). In questo calendario Pirelli è in ottima compagnia. Dopo di lei, nello studio fotografico Arri Stage di Londra, verrà fotografata l’attrice napoletana Luisa Ranieri. “Diciamolo, non sono esattamente nel mio”, dice la Ranieri, dopo aver da poco terminatola sua sessione di scatti: coperta da un body color carne ha posato investita da un potente getto d’aria, con un telo d’organza che le fasciava il corpo. Il suo elemento, ovviamente, è il vento: “Io detesto fare foto, non faccio mai nemmeno le copertine dei giornali. Ma era un’occasione troppo bella, specialmente dopo i 50 anni“

lo shooting di Luisa Ranieri

Luisa Ranieri racconta che suo marito Luca Zingaretti è il suo primo fan. “Quando gli ho detto che avrei fatto il Calendario Pirelli diceva di continuo: «Ma che, davvero? Ma che, davvero?»”, mentre alle figlie l’ha rivelato solo il giorno prima di partire per Londra. “A 52 anni per me è solo un gioco: non voglio essere la bella del villaggio. Ma mi divertiva l’idea di far parte di un gruppo di donne “iconiche” non canonicamente modelle. Corpi che contengono una storia. E poi dai, sì: chi non si sentirebbe lusingata?”.

Prima di lei era stato il turno di Isabella Rossellini, 73 anni, la più matura (in termini di età) del gruppo, Circondata da un mare di fiori dice: “Mi ero laureata in etologia perché pensavo che dopo i sessant’anni non avrei più lavorato”, e continua, “e invece eccomi qua: mai stata impegnata come ora”. “Mia mamma aveva ragione”, confessa Isabella. Anche Mark Twain diceva che più lui invecchiava, più i suoi genitori diventavano saggi, ma la figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini questa massima la sta applicando a tutto tondo nella propria vita, inclusa la scelta di apparire come modella sul nuovo Calendario Pirelli.

A 73 anni Isabella Rossellini è stata candidata all’Oscar per la prima volta in carriera con la sua interpretazione di Sorella Agnes in “Conclave“, edha diversi progetti cinematografici in corso, Lancôme ha fatto marcia indietro implorandole di tornare a rappresentarla, e adesso apparirà sul calendario che viene considerato un’icona della bellezza.

lo shooting della tennista Venus Williams

Tutte bellezze femminili diverse per età, fisionomia e stile: dall’androgina Tilda Swinton, alla monumentale Gwendoline Christie (la soldatessa gigante del “Trono di spade“), la supermodella russa Irina Shayk, la tennista Venus Williams, la rapper FKA Twigs, l’attrice portoricana Adria Arjona, la designer Susie Cave ( moglie di Nick Cave), la modella cinese Du Juan. .



Gli elementi della natura esaltano la sensualità femminile, accendono la bellezza dei volti e dei corpi nella nuova edizione di ‘The Cal’, l’iconico calendario che da oltre mezzo secolo racconta il fascino delle donne nel tempo.

Chi è il fotografo del Calendario Pirelli 2026

Sølve Sundsbø (nato nel 1970) è un famoso fotografo di moda norvegese , che si è guadagnato il rispetto per i suoi concetti ultraterreni, la versatilità stilistica e l’apertura mentale verso le nuove tecnologie, dalla scansione 3D al ritocco dipinto a mano. Ha scattato per pubblicazioni come Vogue Italia, Perfect, Love, V Magazine, iD, L’Uomo Vogue e Vogue Hommes International. I suoi lavori sono stati esposti in numerose mostre, da collettive a personali, come quella del Vogue Photo Festival “Beyond the Still Image” a Palazzo Reale di Milano nel 2018. Sølve ha prodotto immagini fisse e in movimento per importanti marchi di moda e bellezza, tra cui Chanel, Armani, Cartier, Mugler, Gucci, Prada, Louis Vuitton, Hermès e Guerlain.

Il suo articolo sul New York Times, “14 Actors Acting”, ha vinto un Emmy Award per i nuovi approcci alla programmazione di notizie e documentari. In collaborazione con W Magazine, ha creato ed esposto un’installazione di grandi dimensioni del suo film “The Ever Changing Face of Beauty”, un’opera ambiziosa ed eterea che integra sia gli elementi naturali che quelli tecnologicamente vividi del cinema di Sølve.