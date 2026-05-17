Assaggi d’estate, torna il sole e temperature su

La svolta da mercoledì 30 maggio. Secondo gli ultimi aggiornamenti, entro la chiusura di maggio, non si esclude che si possano registrare le prime fiammate africane di caldo con picchi vicini ai 30°C

Già da oggi, domenica 17 maggio, il tempo migliora su quasi tutta l’Italia . Dopo giorni segnati da piogge e temperature sotto la media (fino a 8 gradi sotto la norma al Centro-Nord) con nevicate fino a quote basse sulle nostre montagne, il meteo è pronto a cambiare regalandoci primi assaggi d’estate. Grazie a una prima avanzata dell’alta pressione, il sole tornerà a essere il grande protagonista sulla maggior parte del Paese. Anche le temperature sono previste in leggero aumento rispetto agli ultimi giorni e si porteranno su valori più consoni alla media con punte massime intorno ai 21-22°C nelle principali città.

Meteo della settimana

L’avvio della settimana risentirà tuttavia degli ultimi sussulti di una primavera ancora dinamica . La giornata di domani, lunedì 18 maggio, vedrà infatti la persistenza di una residua instabilità a causa del passaggio di un rapido fronte temporalesco che darà origine ai classici rovesci pomeridiani lungo l’arco alpino e prealpino, con locali sconfinamenti verso le pianure settentrionali.

Un copione simile si ripeterà martedì 19 maggio, quando il rischio di temporali improvvisi si sposterà parzialmente verso il Nord-est e su parte del Centro-Sud, manifestandosi sotto forma di fenomeni rapidi e localizzati che non riusciranno a rovinare l’intera giornata (i classici acquazzoni della durata di un’ora o poco più).

Cosa succede da mercoledì 20 maggio

La vera e propria svolta a livello emisferico è attesa per mercoledì 20 maggio . In questa data, il vasto campo di alta pressione di matrice subtropicale (l’anticiclone africano) inizierà a espandersi con vigore sull’Europa centro-occidentale, ergendo un vero e proprio muro atmosferico contro le perturbazioni atlantiche.