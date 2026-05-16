Auto sulla folla a Modena: 8 feriti, 4 gravi. Attentatore fugge, ma viene bloccato dai passanti

Sono otto le persone investite: amputate le gambe a una donna. Il 31enne, italiano di seconda generazione, ha tentato la fuga armato di coltello con il quale ha ferito una persona che cercava di bloccarlo: in passato è stato sottoposto a cure psichiatriche

Un’auto ha falciato oggi sabato 16 maggio alcuni pedoni in via Emilia nel centro di Modena . Sono otto le persone investite: di queste, 4 sono gravi. Bloccato L’uomo alla guida dell’auto, Salim El Koudri . 31anni, italiano di origini marocchine, laureato in Economia, è stato portato in questura dove si trova sotto interrogatorio. Non sembra sotto effetto di droga o alcool, in passato è stato sottoposto a cure psichiatriche La polizia ha eseguito una perquisizione nella sua abitazione a Ravarino dove risiede in provincia di Modena..

Salim El Koudri 31anni, italiano di origini marocchine, incensurato

Quattro feriti gravi, a una donna amputate le gambe

Tra i “quattro feriti gravi”, anche una donna che è “stata presa in pieno” dall’auto dell’aggressore e “purtroppo le sono state amputate le gambe”, ha reso noto il sindaco di Modena Massimo Mezzetti al microfono di Rainews24. “Il responsabile di questo atto pazzesco, come si vede dai video, è entrato nella strada principale e si è fiondato direttamente sulle persone sul marciapiede, facendone carambolare diverse nel suo percorso e poi andandosi a schiantare contro una vetrina. Fortunatamente non ci sono vittime ma purtroppo abbiamo quattro feriti gravi, a loro va la nostra solidarietà piena”, ha detto Mezzetti in un videomessaggio sui social.

l’attentatore in fuga, inseguito dai passamti

“L’investitore, sulla trentina, è sceso la macchina e si è dato alla fuga. Voglio ringraziare i quattro o cinque cittadini che lo hanno inseguito e nonostante lui fosse, a quanto pare, armato di un coltello, lo hanno atterrato, buttato per terra e catturato e lo hanno consegnato alle forze dell’ordine – ha aggiunto il sindaco – A loro va il mio grandissimo ringraziamento per il coraggio e il senso civico che hanno avuto. Sono momenti drammatici, fare supposizioni su quello che è accaduto adesso è troppo presto. Tra breve faremo un punto in prefettura con le forze dell’ordine, il prefetto, e cercheremo di acquisire più notizie. L’uomo è in questura, lo stanno interrogando e ci saranno tutte le indagini del caso”.

L’auto del 31enne marocchino che ha investito 8 persone a Modena

“Il responsabile di questo atto pazzesco, come si vede dai video , è entrato nella strada principale e si è fiondato direttamente sulle persone sul marciapiede, facendone carambolare diverse nel suo percorso e poi andandosi a schiantare contro una vetrina. Fortunatamente non ci sono vittime ma purtroppo abbiamo quattro feriti gravi, a loro va la nostra solidarietà piena”, ha detto Mezzetti in un videomessaggio sui social.

Una donna di 55 anni, elitrasportata all’ospedale Maggiore di Bologna, è in pericolo di vita . Ha riportato serie fratture. Nella stessa struttura ospedaliera è ricoverato anche un uomo di 55 anni, la cui prognosi è riservata.

l’auto dell’attentatore di Modena si dirige contro la folla

Un testimone: “L’uomo era sotto effetto di alcol o droga”

“Ho visto piombare l’auto sul marciapiede ad alta velocità ho sentito degli schiocchi della gente che veniva colpita. Veniva nella mia stessa direzione, sono riuscito a buttarmi”. Lo ha riferito a RaiNews24 uno dei passanti rimasti feriti a Modena. “Non so se è stato fatto apposta, sembra che fosse sotto l’effetto di alcool o droga, comunque non in condizioni normali. È scappato dalla macchina, l’abbiamo rincorso in 5 o 6, aveva un coltello, ho dovuto disarmarlo”. “E’ partita una collutazione. Mi sono arrivati due fendenti, uno al cuore e l’altro alla testa”, ha raccontato a Skytg24 Luca Signorelli, con la testa ancora sanguinante, uno dei passanti che ha bloccato l’uomo al volante dell’auto. “un primo fendente sono riuscito a evitarlo, l’altro l’ho preso. – ha aggiunto – Poi gli ho bloccato il polso. E poi l’ho neutralizzato con l’aiuto di altre 4/5 persone arrivate nel frattempo”.

Luca Signorelli,l’uomo che ha inseguito e bloccato l’attentatore

Indaga pm antiterrorismo Dda Bologna

I pm del gruppo antiterrorismo della Dda di Bologna, coordinati dal procuratore capo Paolo Guido, stanno seguendo quanto avvenuto. I magistrati attendono gli esiti dei primi accertamenti delegati alla Digos dai quali si attendono chiarimenti sulle ragioni del gesto compiuto dall’uomo. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è in costante contatto con il prefetto di Modena e ha sentito sia il sindaco che il presidente della Regione Emilia Romagna.

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