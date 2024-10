L’ARPAL alla Fiera del Levante per promuovere l’incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro

di Silvia Signore

Una presenza sempre più capillare in uno degli appuntamenti più importanti del calendario degli eventi dell’intero Mezzogiorno e non solo. L’ ARPAL-Agenzia per le Politiche attive del lavoro della Regione Puglia partecipa all’87ª Fiera del Levante, ampliando la sua presenza rispetto alle precedenti edizioni, con ben tre punti di contatto. Il primo sarà lo stand ARPAL Puglia nella Spina Centrale, sul viale Orientale. Il secondo sarà il Desk ARPAL Puglia nel Padiglione 152, nei pressi degli spazi del Consiglio Regionale, e infine il Desk ARPAL Puglia nella Sala 2 del Centro Congressi della Fiera del Levante.

Gli operatori e le operatrici dei Centri per l’Impiego promuoveranno i servizi offerti alle persone e alle imprese, secondo il consolidato format “Centro per l’impiego in Fiera”, in collaborazione con il Dipartimento Lavoro e Sviluppo Economico della Regione e Puglia e con Unioncamere Puglia – Unione delle Camere di Commercio della Puglia . Gli spazi ARPAL diventeranno un luogo di grandi opportunità, favorendo il contatto diretto tra le persone in cerca di un’occupazione o di una riqualificazione professionale e le imprese alla ricerca di candidati o incentivi/agevolazioni per nuove assunzioni. Per le aziende espositrici in Fiera, è inoltre prevista la possibilità di usufruire dei servizi gratuiti di consulenza ARPAL per le imprese.

La Fiera del Levante è l’occasione per far conoscere al grande pubblico “Lavoro per Te“, il portale regionale dedicato ai servizi per il lavoro, che digitalizza una serie di servizi, consentendone la fruizione anche da remoto. Il sistema pubblico dei Centri per l’Impiego ARPAL Puglia mette a disposizione, attraverso il portale e l’app “Lavoro per Te Puglia”, migliaia di offerte di lavoro e collabora con imprese e agenzie per il lavoro, fornendo un servizio di preselezione dei candidati, che vengono quotidianamente selezionati dai servizi pubblici e segnalati alle imprese che si rivolgono ai Centri per l’Impiego ARPAL. Basta una semplice registrazione on line per accedere a tutti i servizi gratuiti.

“Vogliamo che i nostri servizi, che si occupano di uno dei beni più cari per i cittadini, il lavoro, siano fruibili a tutti e creino benessere, anche a partire da una riflessione continua sul versante della ricerca e della stratificazione del pensiero per il lavoro, anche nel confronto con altre realtà regionali che hanno il medesimo compito. I cittadini devono avere chiaro che il lavoro c’è e lo possono trovare nei nostri centri e sportelli e sul portale app LAVORO PER TE, ancora poco utilizzato dai cittadini pugliesi nonostante migliaia di offerte pubblicate. Il lavoro c’è inoltre anche per le imprese che lo cercano” – dichiara il Direttore dell’Agenzia Cav. Prof. Gianluca Budano.

“In Fiera presenteremo il volto di una nuova Agenzia sempre più vicina alle persone e alle imprese”, afferma Beniamino Di Cagno, Presidente del CDA dell’Agenzia “che rafforza il cammino di collaborazione interistituzionale con Regione Puglia, le altre agenzie regionali e gli enti locali per contribuire allo sviluppo sociale ed economico del territorio”.

Oltre ai servizi a sportello, in Fiera vi è stato spazio anche per approfondimenti tematici sul mercato del lavoro e sui percorsi di crescita futuri dell’occupazione, durante l’evento “LAVORO E/E’ BENESSERE – Il piano ARPAL della Regione Puglia sulle politiche e i servizi per il lavoro”, che si è svolto il 3 ottobre nella Sala 2 del Centro Congressi Fiera del Levante. In tale occasione, ARPAL ha presentato il piano strategico di attività per il lavoro in Puglia, con la presenza del personale ARPAL, dei referenti delle Agenzie per il Lavoro accreditate presso ARPAL e delle Agenzie regionali per le politiche attive del lavoro.

Sono intervenuti all’evento il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e Sebastiano Leo Assessore Formazione e Lavoro , Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale della Regione Puglia, ; il Presidente di ARPAL Puglia Beniamino Di Cagno ; il Direttore ARPAL Puglia Gianluca Budano; il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia Silvia Pellegrini; il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro della Regione Puglia Giuseppe Lella; l’ Economista Gianfranco Viesti dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”; la Presidente Unioncamere Puglia Luciana Di Bisceglie; la Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali Puglia Filomena Matera ; il Direttore di Veneto Lavoro Tiziano Barone ; il Direttore Generale ASPAL Sardegna Luca Mereu ed il Direttore Generale delle Politiche attive del lavoro per il Ministero del Lavoro Massimo Temussi . L’incontro è stato moderato dal Presidente dell’ Ordine dei Giornalisti di Puglia, il collega Piero Ricci.

“Strutturare l’Agenzia, fare le assunzioni e renderla operativa nel giro di pochi anni è stato davvero uno sforzo gigantesco. Oggi Arpal è pienamente operativa e un ringraziamento speciale va al direttore Budano, al suo approccio multidisciplinare, alla tendenza all’innovazione e all’attenzione verso il mondo del sociale e quello delle imprese – ha dichiarato il presidente Michele Emiliano -. La nostra è una delle Regioni con il più alto tasso di crescita e occupazione. Tutto ciò è il frutto di un lavoro meticoloso e quotidiano per costruire un sistema di attrazione per le imprese che hanno scelto la Puglia come loro sede di lavoro. Queste realtà internazionali stanno programmando un gran numero di assunzioni, ma non sempre riescono a trovare profili adeguati alle loro richieste. Sono certo che il ruolo di Arpal, in collaborazione con le altre strutture regionali, sarà fondamentale nel costruire il futuro della Puglia, ascoltando le esigenze delle aziende e dando loro le competenze specifiche e le qualifiche richieste. Sul caporalato bisogna dire che una volta costruito un sistema efficiente di collocamento in agricoltura questa piaga potrà essere ridotta e, qualora ci fossero infiltrazioni della criminalità che favorisce il caporalato, bisognerà denunciare subito alle forze dell’ordine.”

“La Puglia è una regione che si distingue per incremento di occupati ma vogliamo una regione che sia sempre più attrattiva per il lavoro, in cui il benessere del lavoratore superi i fondamenti del diritto – ha detto l’assessore Sebastiano Leo -. Possiamo essere orgogliosi dei cambiamenti avvenuti in questi anni con centri per l’impiego che contano su professionisti dotati di particolari competenze, in grado di gestire la presa in carico del cittadino, di offrire un bilancio delle competenze e un servizio di orientamento calibrato sulle necessità della singola persona. Per questo ringrazio tutti quei lavoratori e lavoratrici che con passione e competenza si adoperano ogni giorno perché ogni cittadino pugliese senza lavoro riesca a trovare la strada giusta. Continuiamo a lavorare in un processo di dialogo con gli enti locali – ha concluso l’assessore Leo – a interagire, accogliere le istanze dei cittadini, dei datoriali, delle parti, per poter raggiungere al meglio gli obiettivi e dare risposte concrete alle persone. Il nostro mondo veloce, condizionato dall’intelligenza artificiale e da nuove tecnologie, ci impone però risposte sempre più veloci ed è per questo che è necessario adeguarci e aggiornarci costantemente. Con la giusta mappatura del territorio e delle specifiche esigenze che ognuno di essi ha, possiamo canalizzare il lavoro di squadra da compiere.”

Beniamino Di Cagno, presidente del CDA Arpal Puglia

“I risultati che sino ad oggi sono stati conseguiti da Arpal Puglia , sono la base da cui partire per migliorare i nostri servizi, anche grazie alla condivisione di esperienze con le Agenzie delle altre regioni – ha dichiarato Beniamino Di Cagno, presidente del CDA Arpal Puglia -. Nonostante l’Agenzia abbia centrato tutti i suoi obiettivi, sono ancora tante le persone che cercano lavoro e le aziende che non riescono a trovare candidati adeguati.”

il direttore Arpal Puglia Gianluca Budano

“Arpal, l’Agenzia regionale delle politiche attive del lavoro , si occupa di un bene speciale: quello del lavoro. E lo fa prioritariamente per quelle persone che non riescono ad autodeterminarsi, come i diversamente abili e i NEET, tutti soggetti che in virtù delle loro fragilità non riescono a trovare un lavoro – ha evidenziato il direttore Gianluca Budano -. Questa attività viene fatta incrociando le richieste delle imprese del territorio, supportando maggiormente l’incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso l’analisi dei fabbisogni formativi e professionali e un servizio di consulenza specialistica. Per fare ciò abbiamo chiesto ai nostri operatori e alle nostre operatrici un cambio di paradigma, chiedendo loro di andare direttamente nelle aziende e di cercare lavoro per chi il lavoro lo cerca”.

“L’incontro organizzato da Arpal ci ha dato la possibilità di confrontarci con altre Agenzia nazionali per fare il punto della situazione sulle politiche attive del lavoro – è stato il commento di Massimo Temussi, direttore generale delle Politiche attive del lavoro per il Ministero del Lavoro -. In Puglia si prevedono oltre 79.000 opportunità lavorative nei prossimi tre mesi, resta alta la percentuale di difficoltà delle aziende nel reperire le professionalità richieste. Ne abbiamo discusso a lungo durante l’incontro, approfondendo come le Agenzia regionali per le politiche attive del lavoro possano sopperire a questi problemi, diminuendo il gap tra richieste delle imprese e le offerte formative e lavorative che il nostro Paese è in grado di offrire.”

Per Tiziano Barone, direttore di Veneto Lavoro: “Le Regioni hanno investito in infrastrutture, nelle persone, in servizi e conoscono bene quali sono i problemi dei singoli mercati del lavoro. Sull’aiuto alle persone disoccupate e sui servizi alle imprese, l’incontro ha dato risposte interessanti in termini di prospettive e di esempi concreti.”