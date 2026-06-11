Violento incidente d’auto per Pier Silvio Berlusconi

Rimasto Illeso dopo uno scontro frontale grazie all'airbag e le cnture di sicurezza.. Confermata la serata in ricordo di Silvio

Tornando a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi che lo scorso 28 aprile ha compiuto 57 anni è stato coinvolto Ieri sera, in un violento incidente stradale. Nonostante la forza dell’impatto, ne è uscito praticamente illeso, riportando solo lievi ferite. Le sue condizioni sono tali per cui oggi non risultano variazioni agli impegni previsti, a partire dalla celebrazione del terzo anniversario della scomparsa di suo padre, Silvio Berlusconi, in programma questa sera nella sede di Mediaset e che coinvolge tutti i collaboratori del Gruppo.

Intorno alle 21.30, mentre rientrava a casa dopo una giornata di lavoro, Berlusconi si trovava al volante della propria autovettura sulla provinciale tra Villasanta e Arcore. Procedeva in fila quando una vettura proveniente dalla corsia opposta ha perso il controllo in piena accelerazione, invadendo la carreggiata e finendo nel senso di marcia contrario. L’impatto, praticamente frontale, ha causato la distruzione della parte anteriore del veicolo e l’apertura di tutti gli airbag. È stato grazie ai cuscinetti salvavita (combinati con la cintura di sicurezza) che l’ad di Mfe ne è uscito praticamente illeso, riportando solo lievi ferite. Chi ne è uscito peggio è la sua Aston Martin, che ha perso una ruota anteriore e si è ritrovata con il muso malconcio.Pier Silvio Berlusconi, grazie alla cintura di sicurezza e ai sistemi di protezione della vettura, è uscito illeso dall’incidente. I soccorritori intervenuti sul posto lo hanno sottoposto ai primi controlli sanitari.

A 24 ore dal violento frontale con la sua Aston Martin, questa sera l’amministratore delegato di Mfe-MediaForEurope ha incontrato i dipendenti e i collaboratori dell’azienda fondata dal padre. E inevitabile è arrivata la domanda di Gerry Scotti a chiedergli come stesse: “Sto benissimo — ha risposto lui con un sorriso —. Ho avuto una disavventura. E lo dico onestamente, poteva essere una tragedia. Qualcuno ha trasformato una tragedia in un miracolo. E quando si esce consci di avere vissuto dei miracoli, si è più forti di prima“

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