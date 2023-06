La Guardia di Finanza celebra il suo 249° anniversario con un milione e mezzo di interventi

Circa 20 mila denunce per reati tributari e sequestri di beni per frodi fiscali per quasi 5 miliardi, un milione e mezzo di interventi, 99mila indagini, 83 mila controlli doganali sulle merci in entrata in Italia, oltre 177mila giornate/uomo in servizi di ordine pubblico. Sono alcuni dei numeri con cui la Guardia di Finanza ha celebrato ieri il proprio 249° anniversario dalla fondazione.

Dopo quasi duecentocinquant’anni di onorato servizio al Paese, le Fiamme Gialle confermano il proprio impegno a 360° nel contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia, per la tutela di famiglie e imprese.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 249° anniversario di fondazione della Guardia di Finanza, ha ricevuto al Quirinale il Gen. C.A. Andrea De Gennaro, Comandante Generale della Guardia di Finanza, con una rappresentanza di appartenenti al Corpo, in occasione del 249° anniversario di costituzione della Guardia di Finanza. Dopo l’intervento del Generale De Gennaro, il Presidente Mattarella ha rivolto un saluto ai presenti.ha inviato al Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di C.A. Andrea De Gennaro, il seguente messaggio:

“Nel 249° anniversario di fondazione desidero esprimere alle donne e agli uomini della Guardia di Finanza la riconoscenza della Repubblica per il loro impegno nella difesa dei principi di legalità, in particolare per il contributo dato alla tutela della sicurezza economica e finanziaria del Paese. In ossequio ai principi costituzionali la Guardia di Finanza opera quotidianamente per obiettivi di giustizia fiscale tra i cittadini, affinché ciascuno dia il suo apporto in ragione della propria capacità contributiva, con il contrasto all’evasione fiscale, al riciclaggio, al contrabbando, alla sussistenza di quella economia sommersa che rappresenta il brodo di coltura in cui prospera la criminalità organizzata, oltre a combattere la distrazione e le malversazioni che dovessero caratterizzare l’amministrazione dei fondi pubblici nazionali e dell’Unione Europea destinati al rilancio dell’Italia. Per questi impegni e in occasione del centenario dell’istituzione della Polizia tributaria investigativa, la Bandiera di Guerra, cui rendo omaggio, è stata insignita della Croce d’oro al merito della Guardia di Finanza. I compiti affidati alla Guardia di Finanza nell’esecuzione dei servizi di sicurezza pubblica nonché di sicurezza del mare per il contrasto ai traffici illeciti perpetrati via mare da parte di organizzazioni criminali transnazionali, il concorso alla sorveglianza delle frontiere marittime e dei fenomeni dell’immigrazione clandestina, accrescono funzione e responsabilità del Corpo, anche nei quotidiani interventi di soccorso, in coordinamento con le altre autorità preposte. In occasione di questa giornata rivolgo un commosso pensiero alla memoria di tutti coloro che hanno perduto la vita nell’adempimento del dovere. Ad essi vanno la gratitudine e il rispetto degli italiani. A tutti i finanzieri in servizio e in congedo e alle loro famiglie, gli auguri più fervidi dell’Italia tutta. Viva la Guardia di Finanza! Viva la Repubblica!“.

Alla cerimonia per il 249° Anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza , che si è tenuta a Roma presso la Caserma Piave del Comando Generale hanno partecipato il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio Larussa, il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, il ministro dell’ economia e finanza Giancarlo Giorgetti, il ministro di Giustizia Carlo Nordio ed il ministro dell’ Interno Piantedosi, i vertici delle Forze dell’ Ordine ed autorità politiche, religiose.

Nel dettaglio questi gli aspetti principali del bilancio operativo delle attività della Guardia di Finanza nei diversi capitoli che la vedono coinvolta, nell’arco dell’ultimo anno e mezzo, dal gennaio 1922 al maggio 2023.

Frodi ed evasioni fiscali

Scoperti 8.924 evasori totali, completamente sconosciuti al fisco (molti attivi su piattaforme di commercio elettronico) e 45.041 lavoratori in “nero” o irregolari, scoperti 1.246 casi di evasione fiscale internazionale, denunciate 19.712 persone per reati tributari. E ancora: contrasto al contrabbando e al gioco illegale. Ma quel che spicca di più, in epoca di bonus, è il sequestro di crediti inesistenti per un ammontare di circa 5,4 miliardi nell’ambito delle indagini su crediti d’imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica.

Danni erariali

Specifica e cruciale l’attività svolta nel comparto della tutela della spesa pubblica, vigilando sul corretto utilizzo delle risorse nazionali e dell’Unione europea. Complessivamente nell’ultimo anno e mezzo la GDF ha svolto 50.171 interventi nel settore e 19.935 indagini delegate dalla magistratura nazionale ed europea: 35.651 i soggetti denunciati e 5.766 segnalati alla Corte dei conti per l’accertamento di danni erariali per oltre 3,33 miliardi di euro. Scoperte inoltre frodi ai danni delle risorse Ue per oltre 491 milioni e analoghe frodi sulla spesa previdenziale e assistenziale nazionale per altri 852 milioni. Sono stati infine 24.290 i controlli eseguiti in tema di reddito di cittadinanza per un totale di 18.240 denunce in relazione a 203 milioni indebitamente richiesti o percepiti. Mentre ammontano a 3.944 le persone denunciate – di cui 291 tratte in arresto – per corruzione e delitti contro la P.A.

Criminalità organizzata

È uno dei capitoli più ricchi dell’attività espletata dai finanzieri: sono stati 1.572 gli interventi in materia di riciclaggio e autoriciclaggio, che hanno portato alla denuncia di 5.066 persone, di cui 379 tratte in arresto, e al sequestro di beni per un valore di oltre 1,7 miliardi, mentre ammontano a circa 43 milioni i sequestri per usura e a 240mila le segnalazioni di operazioni sospette analizzate, di cui quasi 750 attinenti al finanziamento del terrorismo. Ai confini terrestri e marittimi sono stati eseguiti oltre 23.400 controlli sulla circolazione della valuta con la scoperta di illecite movimentazioni per oltre 247 milioni e l’accertamento di 10.494 violazioni. Nell’ambito del contrasto al crimine organizzato sono state concluse 164 indagini e denunciate 1.154 persone; 17.783 invece i soggetti sottoposti ad accertamenti patrimoniali in applicazione della normativa antimafia, conclusi con sequestri e confische per un totale di circa 3,4 miliardi di euro. Ai sensi del Codice Antimafia sono state 1.159 misure di prevenzione nei confronti di soggetti connotati “pericolosità economico-finanziaria” con sequestri per oltre 1,7 miliardi di euro e confische per oltre 756 milioni di euro. Nello stesso periodo la GDF ha anche sequestrato circa 84,9 tonnellate di sostanze stupefacenti, oltre 700 milioni di prodotti contraffatti, con falsa indicazione del made in Italy, non sicuri e in violazione della normativa sul diritto d’autore, 14.944.661 litri di vini e spumanti e 23.424 tonnellate di prodotti agroalimentari con marchi industriali falsificati, indicazioni non veritiere nonché oggetto di frode commerciale. Sono stati anche oscurati o sequestrati 1.241 siti internet. Ad arricchire il già ricco ambito di attività della Guardia di finanza anche la crisi russo-ucraina e la conseguente attuazione dei provvedimenti restrittivi emanati dall’UE: dal 23 febbraio 2022 ha eseguito misure di congelamento dei beni nei confronti di 28 soggetti per un valore complessivo di circa 2 miliardi di euro.

Operazioni di soccorso e ordine pubblico

Quindici reparti operativi aeronavali, 16 stazioni navali e 13 sezioni aeree rappresentano la dotazione che consente alle Fiamme Gialle di garantire quella combinazione fra terra e mare specifica del corpo dei finanzieri. Da gennaio 2022 ad oggi, all’attivo della GDF figurano tra l’altro l’arresto di 305 scafisti e il supporto al salvataggio di 46.410 migranti e il salvataggio di 995 persone in difficoltà in occasione dell’alluvione in Emilia Romagna. Sono stati infine 3.436 gli interventi effettuati dal servizio di soccorso alpino, che hanno permesso di salvare oltre 3mila persone e recuperare 311 salme. Ammonta a 123.867 giornate/uomo nel 2022 e 53.190 giornate/uomo nel 2023 l’attività svolta dalle Fiamme Gialle in servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni, eventi sportivi, consessi internazionali e altri eventi