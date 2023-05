La Cassazione conferma le sentenze di 1° grado e di appello nei confronti di Michele Mazzarano. Addio politica ?

La Suprema Corte di Cassazione ha confermato le due precedenti sentenze di condanna nei confronti del consigliere regionale del Partito Democratico Michele Mazzarano, che adesso potrebbe ( e dovrebbe secondo noi) lasciare il consiglio regionale pugliese. A meno che il Partito Democratico non voglia avere un pregiudicato, condannato con sentenza definitiva fra le proprie fila.

Nella precedente sentenza della Corte di Appello, il collegio presieduto dal giudice estensore Antonio Del Coro, a latere dr.ssa Luciana Cavallone e dr.ssa Paola Rosalia Incalza aveva così confermato la sentenza di primo grado emessa lo scorso 26 maggio 2021: “la vicenda sebbene – forse – più ordinaria di quanto non si creda, appare, tuttavia particolarmente grave in quanto mina alle radici il rapporto tra cittadino e politica nonchè il diritto/dovere della libertà del voto, per cui lo scostamento della pena base da parte del primo Giudice appare più che giustificato” criticando fortemente l’operato del consigliere regionale Michele Mazzarano (esponente del PD) , che già in precedenti processi che lo vedevano imputato in vicende giudiziarie dove “giravano soldi”, dai quali si era salvato da condanne pressochè certe, grazie alla lentezza della giustizia ed all’ intervenuta prescrizione.

Nel dispositivo di sentenza di secondo grado si leggeva che “non va dimenticato che le affermazioni effettuate dal Pastore (condannato insieme al Mazzarano n.d.a. ) risultano essere state, di volta in volta, pienamente confermate dagli accertamenti effettuate dagli investigatori, ivi comprese le dichiarazioni rese dai personaggi via via coinvolti nella presente vicenda i cui verbali di s.i.t. rimangono acquisiti agli atti”.