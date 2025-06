Collassa l’insegna Generali sulla Torre Hadid di Milano a 192 metri d’altezza

Sul posto anche le forze dell'ordine. Evacuata la piazza di Citylife. La procura apre un'inchiesta per "crollo colposo di costruzioni"

L’insegna Generali collocata sulla Torre Hadid è collassata , fortunatamente all’interno della stessa struttura che la ospita. La struttura di 44 piani è alta 192 metri. Intorno alle 6,30 la telefonata ai vigili del fuoco che, immediatamente sul posto, con diverse squadre che iniziato a mettere in sicurezza l’area, transennandola. Sul posto anche le forze dell’ordine. Secondo quanto appreso non ci sono stati feriti.

Il parziale cedimento dell’insegna Generali alla sommità della Torre Hadid “è stato prontamente gestito con l’immediata messa in sicurezza dell’insegna stessa, senza che si registrassero danni a persone ne’ a strutture circostanti”, ha reso noto Generali in un comunicato. “A scopo precauzionale e a tutela della pubblica incolumità, Generali ha provveduto a delimitare e mettere in completa sicurezza l’area sottostante, ivi compreso l’edificio che ospita il CityLife Shopping District – si legge ancora -. Tutto il personale della sede Generali continuerà a operare da remoto. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di valutazione. Generali fornirà tempestivamente tutti gli aggiornamenti del caso“.

La procura a Milano ha aperto un fascicolo a carico di ignoti, per il momento, con l’ipotesi di reato di crollo di costruzioni nella fattispecie colposa. Il pm di turno Francesca Celle è in attesa di ricevere i primi atti da parte dei vigili del fuoco per procedere all’iscrizione del fascicolo. Secondo quanto appreso, finora le comunicazioni per le vie brevi hanno riguardato la messa in sicurezza della struttura che si è accasciata in avanti sul tetto del grattacielo. Se si dovessero evidenziare situazioni di pericolo di ulteriori cedimenti l’area sarà sottoposta a sequestro. L’area circostante all’edificio ribattezzato anche con il nome lo “Storto”, che ospita gli uffici di Generali, rimane interdetta al pubblico.

La fermata della metro Tre Torri chiusa e Vigili del fuoco e tecnici sono al lavoro non solo per mettere in sicurezza l’area, ma per risalire alla causa del collasso dell’insegna, per ora ignota. A quanto si apprende, tra le ipotesi del cedimento dell’insegna ci potrebbe essere “il cedimento strutturale di uno dei nodi, si tratta di tiranti in acciaio, che tengono l’insegna sulla Torre Hadid”. Al momento del crollo dell’insegna di Generali “non si registravano particolari condizioni di vento forte, tuttavia da evidenziare le alte temperature sulla città di Milano di questi giorni”.

Com’è composta l’insegna