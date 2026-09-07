Kimi Antonelli trionfa a Monza partendo 19° con una gara storica!

Andrea Kimi Antonelli ha scritto un’altra eccezionale pagina della sua incredibile stagione 2026 vincendo il GP d’Italia partendo dal fondo della griglia di partenza, compiendo ventisei sorpassi

Una rimonta straordinaria quella compiuta da Kimi che 60 anni dopo Ludovico Scarfiotti, alla guida della Mercedes vince il Gp d’Italia, . Sul podio il compagno di scuderia George Russell arrivato secondo, seguito da Max Verstappen che si piazza al terzo posto. Delusione in casa Ferrari con Charles Leclerc che finisce contro un muro dopo tre giri:, mentre Lewis Hamilton si deve accontentare della terza posizione .

Andrea Kimi Antonelli ha scritto un’altra eccezionale pagina della sua incredibile stagione 2026 vincendo il GP d’Italia partendo dal fondo della griglia di partenza, compiendo ventisei sorpassi per regalare al mondo una delle vittorie più indimenticabili della storia della F1.. Nessuno era mai riuscito in un’impresa del genere sul circuito di Monza, forse il sigillo finale, mandando letteralmente in delirio il publico assiepato sulle tribune dell’Autodromo Nazionale, tutte vestite di rosso ma in un colpo solo diventate tutte per lui. Questo Mondiale di F1 è ormai sempre più nelle sue mani, considerato che dopo un’impresa simile non si capisce chi possa fermarlo . Il suo compagno di squadra George Russell, ora staccato di 66 punti in classifica, è giunto secondo, ma riprendersi da una mazzata del genere è difficile anche solo da immaginare. Terzo Max Verstappen con la Red Bull. E’ mancata la Ferrari, che ha visto Lewis Hamilton chiudere sesto dietro alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, con il compagno di scuderia Charles Leclerc uscito al terzo giro per un brutto incidente in Parabolica.

Dopo un passaggio al centro medico del circuito, il pilota monegasco ha fatto ritorno ai box, dolorante e frastornato dalla gran botta a 50G ma sostanzialmente incolume. Non va oltre il sesto posto Lewis Hamilton che alla staccata della Prima Variante (al primo via) era andato all’attacco di Leclerc all’ingresso della esse ma era poi stato costretto ad allargare la traiettoria (e sulla ghiaia) in uscita.

Dopo la bandiera rossa, per i suoi due piloti il ponte di comando Mercedes ha scelto per i suoi piloti due strategie diverse: mescola dura per andare fino in fondo (Russell), mescola media con pit stop e nuovo treno di “gialle” (Antonelli). AKA è il più giovane a vincere a Monza, il primo italiano a vincere sette GP in una singola stagione e fa pari con Russell in termini di successi iridati, che il pilota inglese ha però messo a segno nell’arco di cinque stagioni (2022-2026).



Antonelli era partiva dal fondo della griglia di partenza per la penalità di motore , ha sfruttato tutte le occasioni che questa gara gli ha offerto. Alla partenza ancora scintille tra le due Ferrari, con Hamilton che in curva 1 ha infilato Leclerc all’interno il quale tiene giù il piede, lasciato spazio alla sua destra al compagno, ma nella successiva curva a sinistra ha accompagnato Hamilton fuori pista, sicuramente in modo molto duro ed evidente. Lewis Hamilton, meno veloce rispetto a tutti i rivali in accelerazione, è rimasto risucchiato e si è ritrovato decimo in un attimo, con Gasly e Russell in testa alla gara. Una situazione difficile per la scuderia del Cavallino quando Leclerc subito dopo viene scavalcato da Verstappen e al terzo giro, ha perso il controllo della sua Ferrari SF-26 in Parabolica, mentre subiva l’ attacco dalla McLaren di Piastri, andando a sbattere violentemente di fianzo contro le barriere. La direzione gara ha chiamato la bandiera rossa e tutti ai box per i soccorsi a Leclerc, uscito incolume ma provato per il botto. contro la barriera.

Alle spalle di Hamilton, la top ten monzese prosegue con il settimo posto di Pierre Gasly che era scattato dalla pole position. Ottava casella del ranking per il sempre più efficace rookie inglese Arvid Lindblad che – al volante della Racing Bulls – precede la seconda Alpine di Franco Colapinto che chiude in rimonta una gara iniziata con un “lungo” nella ghiaia tra le due curve di Lesmo. Decima piazza per Yuki Tsunoda con l’altra Racing Bulls.



Nella classifica generale piloti Antonelli prende sempre più il largo con un vantaggio di 66 punti (267 a 201) nei confronti del proprio compagno di squadra Russell che lascia la compagnia di Hamilton: 191 punti per sir Lewis dopo il magro bottino di Monza e venti lunghezze di vantaggio su Norris (171). Leclerc rimane fermo a 155, seguito da Verstappen e da Piastri, rispettivamente sesto con 127 e settimo con 116 punti.



