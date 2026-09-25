FDL, il Segretario Generale del Consiglio regionale alla Giornata della Trasparenza 2026

Comunicazione su ambiente e salute al centro del confronto

“La trasparenza e la comunicazione pubblica in materia di ambiente e salute”: è questo il tema al quale, per il 2026, si è inteso dedicare la Giornata della Trasparenza, un momento di riflessione, confronto e approfondimento su una delle tematiche più delicate, quella del rapporto tra accesso agli atti e tutela della privacy.

Nel corso della giornata è intervenuta il Segretario Generale del Consiglio regionale , Domenica Gattulli: “Tutta l’esperienza di questi anni – ha detto – ha dimostrato che la trasparenza rappresenta un principio chiave al servizio del cittadino. Quello che facciamo attraverso questi strumenti, sia di trasparenza sia di comunicazione, è rendere un servizio al cittadino”.

Secondo Gattulli, la trasparenza e la comunicazione istituzionale sono strumenti fondamentali per garantire ai cittadini informazione e partecipazione. “Il Consiglio regionale – ha detto – promuove il diritto all’informazione attraverso strumenti digitali che rendono tracciabile e accessibile l’attività legislativa. Il procedimento legislativo richiede il confronto tra aspetti amministrativi, giuridici, politici e finanziari, per arrivare a decisioni responsabili e sostenibili. Streaming, sistemi di tracciamento e banche dati normative consentono ai cittadini di seguire e comprendere l’attività dell’istituzione”.

Particolare rilievo assume, inoltre, la nuova legge sulla valutazione dell’impatto generazionale e di genere, considerata un importante cambiamento culturale. “Il legislatore – ha evidenziato il Segretario Generale – deve infatti valutare preventivamente gli effetti delle proprie decisioni sulle generazioni future e sulla parità di genere”. Nelle scelte legislative occorre poi bilanciare diritti fondamentali, come la salute e l’ambiente, con lo sviluppo economico, la produttività e la sostenibilità finanziaria.