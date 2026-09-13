Antonelli vince anche il Gp di Spagna! Battuto Verstappen

Il giovane pilota italiano ha vinto il primo GP al Madring della sua carriera, arrivando davanti al pilota olandese della Red Bull e all'inglese della McLaren. La Ferrari perde il podio con Leclerc, mentre lHamilton si è ritirato per un problema all'impianto frenante

di Sabrina Silenzi

Il pilota ventenne della Mercedes ha conquista la prima edizione del GP di Spagna sul circuito cittadino della capitale al termine di una gara solida e fortunata, che è stata condizionata dall’ingresso di una Virtual Safety Car che ha distrutto i sogni di vittoria di Lando Norris. Sul podio accanto ad Antonelli l’amico Max Verstappen, al secondo posto con la sua Red Bull, e Norris alla guida della McLaren, piazzatosi terzo al termine di un’agguerrita battaglia con l’olandese per recuperare posizioni dopo la sfortuna in pista data dalla neutralizzazione della Virtual causata da un incidente di Stroll.

“Grazie ragazzi, sono stato fortunato con la Virtual, mi dispiace per Norris, ma gran weekend per tutti nel team, davvero solido”, ha detto Kimi Antonelli via radio subito dopo la vittoria, che all’italiano che conquista il suol ottavo successo stagionale che lo porta al primo posto della classifica piloti con ben 81 punti di vantaggio sul compagno di scuderia George Russell a nove gare dalla fine del Mondiale. La Ferrari di Charles Leclerc sfiora il podio, arrivando in quarta posizione, dopo il ritiro di Lewis Hamilton nei primi giri del GP (per un probabile problema all’impianto frenante). Quinto Russell, ancora una volta lontano dai sogni di rimonta sul compagno Antonelli, seguito dall’Alpine di Pierre Gasly, dalla Red Bull di Liam Lawson, dall’Alpine di un ottimo Franco Colapinto e dall’altra McLaren, guidata da Oscar Piastri. A chiudere la zona punti la Racing Bulls del pilota inglese Arvid Lindblad, solidissimo dopo un fine settimana iniziato per lui con un incidente nelle prove libere.

“ Vincere qui, sapendo che è la prima, è comunque molto speciale”, ha ammesso Antonelli, soprattutto guardando a una classifica che adesso più che mai lo vede dominatore di una stagione che porta sempre il suo nome. “È stata una gara molto difficile, non lineare. Ho cercato di gestire le gomme, ogni vittoria è bella ma oggi meritava di vincere Lando Norris. Però è stata una gara molto positiva e ora dobbiamo continuare a spingere. Il Mondiale? Devo continuare a spingere gara dopo gara e a fare le prestazioni, poi vedremo quale sarà la posizione finale a fine anno“, ha dettoil pilota della Mercedes.



Le parole di Vasseur (Ferrari)

“Non siamo stati fortunati, sapevamo che tutti partivamo con una macchina con gomme soft e una con le dure. Abbiamo fatto la stessa cosa. Leclerc ha fatto un ottimo stint con le hard, ci aspettavamo una safety car o una virtual e invece non è andata. Ci abbiamo provato, il passo c’era, ma sappiamo che il risultato non è stato ottimale. Leclerc ha fatto una gara solida, senza fare errori e ha fatto un ottimo lavoro facendo il massimo con le gomme vecchie. Penso che se è mancato qualcosa è in qualifica. Hamilton ha avuto un problema ai freni e abbiamo deciso di fermarlo, perchè restare in pista era troppo pericoloso“, ha detto Fred Vasseur team principale della Ferrari ai microfoni di Sky Sport.

Il commento di Norris

“La virtual? Non potevo farci nulla, congratulazioni a Kimi e a Max. Sono stato sfortunato, ho cercato di riprenderli ma non ce l’ho fatta. Le corse vanno così, incassiamo il colpo a testa alta e guardiamo alle prossime gare. Non è mai semplice, stiamo lavorando tanto e sto sfruttando molto bene la vettura. Oggi ho guidato una gara perfetta, ieri un’ottima pole, ma è dura stare al vertice perché anche gli altri stanno facendo un bel lavoro. Ma è ancora possibile vincere ancora“, ha detto l’inglese della McLaren, campione del mondo in carica.

Le parole di Max Verstappen