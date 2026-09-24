La Russia starebbe preparando attacchi con droni a Italia, Francia e Spagna

Secondo il quotidiano spagnolo i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. La presa di posizione ufficiale del Governo italiano

Una notizia che preoccupa e apre nuovi scenari sul fronte della guerra . La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo: Francia, Spagna e anche Italia. È quello che riporta il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. La Cia ha raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le ha condivise con diversi governi europei. “Utilizzeranno droni lanciati dal mare, nascosti in un container, non è affatto difficile”, ha spiegato una fonte vicina al ministero della Difesa lituano, che ha parlato a condizione di anonimato.

Si tratterebbe di un Gerbera: lungo circa due metri, con un’apertura alare di 2,5 metr i, un peso fino a 18 chilogrammi, in grado di raggiungere velocità intorno ai 160 chilometri orari e con un’autonomia dichiarata di 600 chilometri. Una nave mercantile può trasportare diversi di questi droni, che vengono lanciati con molta meno difficoltà rispetto a un Shahed o un Geran, scrive il giornale spagnolo El Mundo.

Da una distanza di 200 o 300 chilometri dalla costa, si spiega, il volo durerebbe all’incirca da un’ora e quindici minuti a due ore, a seconda della velocità effettiva. Il suo piccolo carico utile non è sufficiente a distruggere una grande struttura, ma potrebbe causare un incendio, danneggiare attrezzature esposte o chiudere temporaneamente un porto o un aeroporto. L’effetto previsto potrebbe essere di natura politica ed economica, oltre che materiale.

Una prima escalation, si legge ancora, si è verificata quando 19 droni, senza munizioni, hanno sconfinato nello spazio aereo polacco un anno fa. Il punto di svolta principale è stato il recente incidente che ha coinvolto droni armati all’aeroporto di Lipsia, che le autorità tedesche attribuiscono all’intelligence russa.

L’escalation, i motivi e la svolta a Lipsia

“La giustificazione di una simile escalation è sul tavolo da tempo . Mosca ha ripetutamente insistito sul fatto che fornire armi, informazioni e consiglieri militari all’Ucraina rende i paesi occidentali partecipanti alla guerra e obiettivi legittimi. – scrive El Mundo – Finora, ha agito al di sotto di quella che gli esperti definiscono la ‘soglia di guerra’, evitando così azioni che potrebbero provocare una risposta coordinata della Nato. Tuttavia – sottolinea ancora il quotidiano -, ha lanciato una crescente campagna di sabotaggio contro obiettivi in Paesi che sostengono l’Ucraina, oltre a episodi isolati apparentemente progettati per testare i limiti e valutare la reazione“

Fonti di intelligence dei Paesi baltici collegano la maggiore aggressività russa ai danni che gli attacchi ucraini stanno causando al settore energetico russo. La recente intensificazione delle attività di sabotaggio russe risponde a diversi obiettivi: ridurre il sostegno all’Ucraina, provocare divisioni all’interno della NATO e allarmare la popolazione europea.

“Rapporto della Cia, governi informati”

Per il quotidiano spagnolo El Mundo , “la Lituania, come altri Paesi, era a conoscenza di queste informazioni poco dopo il misterioso viaggio a Mosca del direttore della Cia John Ratcliffe, avvenuto il 25 agosto. Ratcliffe arrivò a bordo di un aereo militare statunitense che aveva fatto scalo a Riga, proprio sul fianco baltico della NATO. Non ci sono prove pubbliche di suoi incontri in Lettonia, sebbene fonti diplomatiche di un Paese baltico confermino di essere state informate del viaggio in anticipo e di esserne state successivamente a conoscenza. Il Wall Street Journal e Politico hanno riportato che Ratcliffe si era recato in Lituania per mettere in guardia la Russia da qualsiasi attacco o provocazione contro la Nato“.

Secondo fonti a conoscenza dell’allerta, continua il quotidiano, anche i governi di Spagna, Francia e Italia sarebbero stati informati che la Russia si stava preparando a una possibile operazione con droni contro uno di questi Paesi. “Questo avvertimento coincide con la reazione eccezionale di Emmanuel Macron: dopo aver convocato il Consiglio di Difesa il 16 settembre, due giorni dopo ha chiamato al Palazzo dell’Eliseo i leader di tutti i partiti e i candidati alle elezioni presidenziali del 2027”. Diversi analisti della difesa interpellati, sostiene il quotidiano, hanno confermato di essere a conoscenza di un rapporto della Cia che è circolato tra i ministeri degli Esteri europei, “un rapporto molto preciso nella descrizione dell’attacco e al quale i francesi hanno dato notevole credito”.

Anche la Polonia dispone di informazioni simili. Il primo ministro Donald Tusk ha messo in guardia da possibili attacchi russi con droni o missili contro i Paesi che aiutano l’Ucraina e ha sottolineato che i Paesi hanno già dimostrato di essere in grado di fermare questo tipo di operazioni o di identificarne gli autori. Il ministro degli Esteri lituano, Kestutis Budrys, avverte: “La Russia non si nasconderà. Dobbiamo semplicemente evitare le conseguenze”.

il ministro della Difesa, Guido Crosetto

La smentita della Difesa: “Nessuna conferma”