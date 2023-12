Il progetto di una nuova Agenzia a Taranto per il lavoro portuale bocciato anche dall’Antitrust

Diventa sempre più difficile e complicato il tentativo disperato dell’ avv . Sergio Prete presidente in scadenza dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio di trovare una soluzione che consenta di ricollocare almeno un centinaio dei lavoratori portuali che oggi fanno parte della Taranto Port Wokers Agency . Infatti dopo il semaforo rosso della Corte dei Conti dello scorso ottobre, l’a port authority’ Autorità Portuale di Taranto ha ricevuto un altro parare negativo sul progetto di costituzione di una nuova Agenzia del lavoro portuale, così trasformando di fatto l’attuale ‘Agenzia per il transhipment’ denominata Taranto Port Workers Agency la cui scadenza è alle porte prevista per il prossimo marzo 2024.

Ad accendere un altro inviolabile semaforo rosso netto è stata l’ Antitrust (Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato) che ha reso noto pubblicando il proprio parere espresso in relazione alla delibera del Comitato di Gestione dello scorso 4 agosto che aveva come oggetto la costituzione di un’agenzia per la fornitura di lavoro temporaneo nella forma giuridica di società a responsabilità limitata a partecipazione mista pubblico-privata ( ai sensi dell’ ex articolo 17 del d.lgs. n. 175/2016).

L’ Antitrust guidata dal presidente Roberto Rustichelli ha deciso che tale deliberazione fosse illegittima per i seguenti motivi: “(i) l’indebita partecipazione di controllo al capitale sociale della società mista, non rispondente alle finalità istituzionali dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, in violazione dell’articolo 4 del d.lgs. n. 175/2016; (ii) la significativa carenza di motivazione analitica circa la modalità di affidamento scelta e le ragioni del mancato ricorso al mercato, in violazione dell’articolo 5 del d.lgs. n. 175/2016”. L’Autorità ha ritenuto che “in ragione dei descritti profili di illegittimità della deliberazione, le descritte violazioni siano idonee a distorcere ingiustificatamente la concorrenza nel settore del lavoro portuale temporaneo attribuendo a un operatore un indebito vantaggio competitivo, anche grazie alle risorse pubbliche di cui dispone e potrà disporre”. Tutte le ragioni e le violazioni menzionate dall’Antitrust sono contenute in ben cinque pagine del Bollettino settimanale.

Nel parere si evidenzia anche il fatto che, in riscontro al pronunciamento , “l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ha adottato la delibera n. 13 del 23 ottobre 2023, con la quale ha annullato in autotutela il provvedimento oggetto di contestazione. L’ Autorità ha ritenuto che l’annullamento del provvedimento contestato da parte dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio sia sufficiente a far venire meno le violazioni riscontrate nel proprio parere motivato. Pertanto, preso atto dell’adeguamento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio al parere motivato del 2 ottobre 2023, l’Autorità ha deliberato, nella riunione del 28 novembre 2023, di non proporre ricorso al TAR Puglia – Lecce contro la deliberazione in oggetto” scrive l’Antitrust.

L’ Antitrust nel suo parere spiega nel dettaglio che “la delibera adottata dall’ AdSP Mar Ionio appare innanzitutto viziata in quanto la stessa AdSP Mar Ionio procederà alla costituzione dell’agenzia in violazione dei presupposti previsti dalla normativa speciale per l’esercizio di tale facoltà e, a seguito del completamento dell’operazione, deterrà una partecipazione di controllo nel capitale sociale della costituenda società mista incaricata della fornitura di lavoro temporaneo non rispondente alle proprie finalità istituzionali, come chiaramente delineate dalla normativa speciale e segnatamente dagli articoli 6 e 17 della legge n. 84/1994, in violazione dell’articolo 4 del TUSPP. Ai sensi dell’articolo 4 del TUSPP, infatti, le Amministrazioni Pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.

L’authority aggiunge che la “separazione tra funzioni regolatorie e svolgimento, diretto o indiretto, di attività imprenditoriali è netta per le autorità di sistema portuale e non ammette deroghe, se non nei casi, tassativi ed eccezionali, previsti dallo stesso legislatore, come nel caso di promozione e partecipazione alle agenzie eccezionali e temporanee di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 243/2016, o come nel caso di promozione e controllo (dall’esterno) delle agenzie per la fornitura di lavoro portuale temporaneo ex articolo 17, comma 5, della legge n. 84/1994. In questo contesto, la deroga è quindi ammissibile soltanto ove l’autorità di sistema portuale agisca nel pieno rispetto dei presupposti di legge per la promozione di agenzie per la somministrazione di lavoro portuale. Ebbene l’articolo 17, comma 5, della legge n. 84/1994, prevede che solo nel caso in cui non sia possibile autorizzare un’impresa selezionata mediante procedura ad evidenza pubblica, l’autorità di sistema portuale possa promuovere la costituzione di un’agenzia con le medesime finalità. In tale contesto, è opportuno sottolineare che l’autorità di sistema portuale può soltanto promuovere e controllare (dall’esterno) l’agenzia per il lavoro portuale temporaneo, nel rispetto del principio di separazione tra la funzione regolatoria, di vigilanza e controllo, affidata all’autorità di sistema portuale e l’attività economica affidata alle imprese, sancito dall’art. 6, comma 11 della l. n. 84/1994”.

All’ Autorità Portuale di Taranto presieduta da Sergio Prete viene rimproverato da un lato di non aver “dimostrato l’impossibilità di rilasciare l’autorizzazione a un’impresa selezionata mediante procedura ad evidenza pubblica” e, dall’altro, di aver “previsto una partecipazione di controllo al capitale sociale della costituenda agenzia (con una quota del 51% al capitale sociale), con ciò integrando un palese conflitto di interessi e difetto di imparzialità, in violazione della medesima ratio sottesa alla normativa speciale”. Circostanza questa che violerebbe “l’articolo 4 del TUSPP in quanto, discostandosi dallo schema normativo delineato dagli articoli 17, comma 5 e 6, comma 11, della legge n. 84/1994”, così ponendo “in essere un’operazione che esula dalle finalità istituzionali della medesima AdSP Mar Ionio”.

L’ ’Antitrust fra le varie contestazioni all’operato dell’ avv. Prete rileva anche “una carenza di motivazione relativa alla forma di affidamento scelta e alle ragioni del mancato ricorso al mercato” poiché “le Amministrazioni Pubbliche che scelgano di perseguire l’interesse pubblico mediante il modello societario devono comprovare la sussistenza della stretta necessarietà della partecipazione societaria mediante una analitica motivazione”. Secondo l’ Antitrust invece, “Il ‘Piano di Fattibilità per la costituzione di un’Agenzia per il lavoro temporaneo ex art. 17, co. 5, Legge 84/1994’ elaborato dall’AdSP Mar Ionio e allegato alla delibera n. 11 del 4 agosto 2023 , risulta affetto da una significativa carenza di motivazione circa la forma di affidamento prescelta e le ragioni del mancato ricorso al mercato. In primo luogo, il Piano di Fattibilità ha motivato l’operazione unicamente in ragione della scadenza (avvenuta in data 22 aprile 2023) della autorizzazione per il servizio di fornitura di lavoro temporaneo ex articolo 17, comma 2, della legge n. 84/1994 rilasciata alla società Nuova Neptunia Soc. Cons. a r.l., della necessità di soddisfare il fabbisogno di lavoro temporaneo portuale (tramite la ricollocazione dell’esigua dotazione organica di detta società) e di ricollocare gradualmente parte del personale attualmente in carico alla agenzia Taranto Port Workers Agency S.r.l. Tale argomentazione non può ritenersi soddisfacente, in quanto non fornisce alcuna dimostrazione dei presupposti legittimanti il ricorso alla facoltà di costituire un’agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo ex articolo 17, comma 5, della legge n. 84/1994 (vale a dire, della impossibilità di autorizzare alla fornitura di lavoro portuale temporaneo un’impresa selezionata mediante procedura ad evidenza pubblica), né motiva in ordine alla percorribilità di soluzioni alternative”.