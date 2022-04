Guerra Russia-Ucraina. Nessuno spiraglio per una trattativa. Scontro tra Londra e Mosca

La diplomazia sembra incapace di trovare una soluzione al conflitto fra la Russia e l’ Ucraina giunto al 62mo giorno. Praticamente fallita la missione a Mosca del segretario generale dell’Onu Guterres, con Putin che ripete che non potrà esserci pace senza accordo su Crimea e Donbass. “La Russia al momento non ritiene il cessate il fuoco un’opzione possibile“. All’inizio del terzo mese di guerra, Mosca prosegue senza sosta la sua offensiva in Ucraina ed esclude una tregua fino al raggiungimento dei suoi obiettivi militari.

I toni si fanno più aspri e si assiste a una sfida tra Londra e Mosca sulle armi fornite dall’Occidente a Kiev. «Lecito colpire il suolo russo con armi Nato», ha spiegato la prima, «Altrettanto una rappresaglia», ha risposto il Cremlino. E il ministro degli Esteri di Mosca, Sergei Lavrov, avverte: «C’è il rischio reale di una terza guerra mondiale».

Proseguono gli attacchi russi contro il sud e l’est dell’Ucraina e ci sono state nuove esplosioni nella regione separatista moldava della Transnistria. Attacchi missilistici hanno colpito cinque stazioni ferroviarie nell’Ucraina occidentale e centrale. Le autorità locali hanno annunciato che i morti sarebbero almeno 5 e i feriti 18 dopo gli attacchi alle stazioni di Zhmerynka e Kozyatyn. “I russi stanno provando a colpire le infrastrutture critiche”, spiegano le fonti locali. In fiamme due depositi di carburante a Bryansk, città russa situata 150 chilometri a Nord della frontiera ucraina e 380 chilometri a Sud di Mosca. Non è noto se i roghi siano conseguenza di un attacco dall’Ucraina.

h. 02.10 | Zelensky: il mondo libero ha diritto all’autodifesa

«Il mondo libero ha diritto all’autodifesa», ha dichiarato martedì sera il presidente ucraino Zelenskiy nel corso della conferenza stampa congiunta a Kiev con il capo della Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea), Rafael Grossi. «Non ci sono quasi più persone nel mondo libero che non capiscano che la guerra della Russia contro l’Ucraina e’ solo l’inizio», ha aggiunto. «L’obiettivo finale della leadership russa non è solo quello di impadronirsi del territorio dell’Ucraina, ma di smembrare l’intero centro e l’est dell’Europa e assestare un colpo globale alla democrazia. Pertanto, il mondo libero ha diritto all’autodifesa. Ed è per questo che aiuterà ancora di più l’Ucraina».

h. 02.00 | Onu: risoluzione impone ai membri permanenti giustificare veto

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che richiede ai cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza di giustificare il loro uso del veto. Rivolgendosi direttamente a Stati Uniti, Cina, Russia, Francia e Regno Unito, gli unici detentori del veto, la misura promossa dal Liechtenstein e’ destinata a «far pagare loro un prezzo politico più alto» quando lo utilizzano, ha riassunto un ambasciatore di un paese che non ne ha uno e ha chiesto all’Afp di rimanere anonimo. La riforma adottata dai 193 paesi membri dell’Assemblea Generale, proposta per la prima volta due anni e mezzo fa, prevede che siano convocati «entro dieci giorni lavorativi dall’opposizione di uno o più membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, per tenere un dibattito sulla situazione in cui il veto è stato espresso».

h. 01.50 | Zelensky: nessuno al sicuro dopo le minacce russe agli impianti nucleari

Zelensky ha affermato che “nessuno al mondo può sentirsi al sicuro” dopo che la Russia ha minacciato gli impianti nucleari dell’Ucraina. Il leader ucraino ha chiesto il “controllo globale” degli impianti nucleari e della tecnologia nucleare della Russia. “Credo che dopo tutto ciò che l’esercito russo ha fatto nella zona di Chernobyl e nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, nessuno al mondo può sentirsi al sicuro sapendo quante strutture nucleari, armi nucleari e tecnologie correlate ha lo stato russo“, ha detto Zelensky nel suo discorso alla nazione di questa sera. “Se la Russia ha dimenticato cosa sia Chernobyl, significa che è necessario il controllo globale sugli impianti nucleari russi e sulla tecnologia nucleare“, ha aggiunto.

h. 01.30 | Transnistria, Zelensky: la Russia vuole destabilizzare la regione

La Russia sta cercando di destabilizzare la regione “e minacciare la Moldavia” attraverso l’attività militare in Transnistria. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella conferenza stampa congiunta a Kiev con Rafael Mariano Grossi direttore generale dell’Aiea . “Dimostra che se la Moldavia sostiene l’Ucraina, questo è ciò che accadrà”, ha spiegato. A una domanda sulle truppe russe presenti in Transnistria, Zelensky ha affermato che le forze armate ucraine sono “preparate e non hanno paura” per affrontare un nuovo fronte di invasione militare.

h. 01.00 | Usa: discorsi sulle armi nucleari sono da irresponsabili

“I discorsi sulle armi nucleari, sull’escalation nucleare sono particolarmente irresponsabili, è il culmine dell’irresponsabilità”. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato americano Ned Price, commentando le parole del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov secondo cui il mondo non dovrebbe sottovalutare la minaccia di una guerra nucleare. Per Price, è stato un tentativo di distrarre da quello che ha descritto come il fallimento della Russia in Ucraina. Il portavoce ha aggiunto che gli Stati Uniti stanno comunque prestando molta attenzione “alle attività della Russia, a ciò che stanno facendo e ciò che non stanno facendo“.

h. 00.22 | Johnson: Putin ha lo “spazio politico” per porre fine alla guerra

Putin ha lo “spazio politico” per porre fine all’invasione dell’Ucraina, grazie in parte alla censura sui media in Russia. Lo ha affermato Boris Johnson a TalkTv. “Dato il massiccio sostegno russo per ciò che sta facendo, l’apparente indifferenza dei media russi per ciò che sta realmente accadendo in Ucraina, il paradosso è che Putin ha molto spazio politico per fare marcia indietro e andarsene“, ha detto il primo ministro britannico.

h. 00.05 | Ucraina: campionato calcio dichiarato concluso, non verrà assegnato titolo

Il titolo del campionato ucraino non verrà assegnato in questa stagione. La Upl, Lega calcio di Kiev, ha dichiarato concluso il torneo, fermo dall’inizio dell’invasione della Russia. Ma non verrà proclamato un vincitore. Al comando della classifica c’era lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi con due punti di vantaggio sulla Dinamo Kiev.

h. 00.01 | In Germania centro di coordinamento Usa per l’invio di armi a Kiev

Il Dipartimento della Difesa Usa ha istituito un centro di controllo per coordinare con gli alleati le spedizioni e “snellire la consegna” dell’assistenza militare all’Ucraina a Stoccarda, in Germania, all’interno dell’area di responsabilità del comando europeo degli Stati Uniti. Lo ha riferito ai giornalisti un alto funzionario della difesa statunitense.