Gruppo Ferretti: le risorse assegnate dal Cipess consentono l’attuazione dell’investimento produttivo a Taranto

di REDAZIONE ECONOMIA

Il Gruppo Ferretti, leader mondiale nella progettazione, costruzione e vendita di yacht a motore e da diporto di lusso, controllata dal Governo Cinese, con un portafoglio di otto marchi prestigiosi ed esclusivi, un fatturato pari a oltre 800 milioni di Euro e con circa 1.600 dipendenti, esprime soddisfazione per la ratifica del Cipess delle risorse sia nell’ambito del CIS, il Contratto Istituzionale di Sviluppo di Taranto che per l’istallazione di un sito produttivo Ferretti Group nelle aree “Ex Belleli” del porto di Taranto.

La delibera del Cipess dopo la formalizzazione della domanda di accesso al contratto di sviluppo nazionale da parte di Ferretti Tech, società interamente controllata da Ferretti spa, consente adesso possibile la realizzazione di un cantiere nautico di oltre 65.500 mq coperti su un’estensione totale dell’area di circa 220.000 mq, in grado di assicurare un impatto occupazionale diretto di oltre 200 addetti oltre alle ricadute positive sull’indotto del territorio.

“Grazie a quanto deliberato dal CIPESS, oggi Ferretti Group può iniziare un percorso di investimenti a Taranto per sviluppare modelli, stampi, una divisione di ingegneria e un centro di ricerca e tecnologia avanzata su materiali quali carbonio e vetroresina – ha dichiarato l’ Avvocato Alberto Galassi Amministratore Delegato del Gruppo Ferretti, -. Vogliamo fortemente essere in Puglia e contribuire al rilancio di un’ampia area industriale attraverso tecnologie e uomini in grado di imprimere una svolta positiva al modo di fare impresa d’eccellenza. La Puglia ha industrie, imprenditoria, una mentalità operosa e noi non vediamo l’ora di fare la nostra parte ed essere attori di un nuovo corso per Taranto e l’intera Regione. Dobbiamo tanto all’impegno della Ministra per il Sud e la Coesione Territoriale Mara Carfagna che ha lavorato affinché il procedimento si concludesse positivamente e in tempi rapidi. Grazie anche all’insostituibile apporto del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e al sostegno del Governo sarà possibile realizzare un centro d’eccellenza che darà lavoro a decine di famiglie e riqualificherà un’area dalle grandissime potenzialità, in una posizione strategica tra i due mari sui quali insistono i nostri cantieri”.