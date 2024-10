Giochi del Mediterraneo. Iaia ( FdI): “Al via i primi cantieri. Andiamo spediti verso l’obiettivo”

“I gufi e gli scettici continuano a sperare che Taranto non abbia i suoi Giochi . E in effetti, visti i ritardi accumulati dal vecchio Comitato organizzatore, sarebbe stato quello l’epilogo se non fosse intervenuto il governo Meloni con il commissariamento. Da meno di un anno all’opera invece, il commissario Ferrarese ha dimostrato concretezza e determinazione. Il governo ha impegnato 300 milioni di euro sull’evento dei Giochi e sono stati rispettati gli impegni”. ha dichiarato l’ on. Dario Iaia deputato e Presidente provinciale FdI Taranto.

“Si era detto infatti, che i primi cantieri sarebbero partiti a novembre e invece abbiamo anche anticipato con l’avvio odierno. È stato recuperato tutto il tempo perso e dobbiamo continuare a correre per fare in modo che si svolgano dei grandi giochi del Mediterraneo a Taranto. Sicuramente, tutte le migliori forze sono in campo affinché si proceda speditamente verso l’obiettivo“. ha concluso Iaia.