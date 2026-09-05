Fabrizio Corona aggredito e minacciato. Arrestato il figlio 20enne di un noto giornalista tv

Agli agenti Corona ha raccontato di essere stato contattato da due giovani che gli avrebbero chiesto 500 euro. In caso di mancato pagamento, i due avrebbero minacciato di fare del male sia a lui sia a Carlos il suo figlio più grande avuto con Nina Moric

Fabrizio Corona si è rivolto questa notte alla Polizia dopo aver ricevuto, secondo quanto riferito denunciato, minacce e una richiesta di denaro. Tutto è poi sfociato in un’aggressione subita nel quartiere Città Studi di Milano, dove un ragazzo di 20 anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia e successivamente denunciato. Corona si è presentato in Questura a Milano poco prima dell’una di notte. Agli agenti ha raccontato di essere stato contattato da due giovani che gli avrebbero chiesto 500 euro. In caso di mancato pagamento, i due avrebbero minacciato di fare del male sia a lui sia al figlio più grande Carlos.

L’ex agente di paparazzi avrebbe riconosciuto i presunti autori delle minacce, indicandoli come persone che in passato avevano frequentato suo figlio, ed a conferma del suo racconto ha consegnato agli investigatori le conversazioni contenenti i messaggi ricevuti e ha spiegato che i due lo stavano aspettando in via Noë. Dopo aver informato gli agenti delle minacce, Corona ha deciso di recarsi comunque il luogo dove era atteso. artito a bordo della sua Range Rover, è stato seguito a breve distanza dalle pattuglie dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, della Questura di Milano, che hanno tenuto sotto controllo la situazione. Le pattuglie hanno seguito distanza il suv di Corona.

Una volta arrivato nei pressi dell’incrocio di via Noë con viale Abruzzi, Corona ha parcheggiato la sua Range Rover ed a quel punto sono apparsi i due giovani che lo aspettavano Raggiunto il punto dell’appuntamento, gli agenti si sono appostati con fari e lampeggianti spenti, pronti ad agire. L’attesa è durata pochi istanti. Due giovani sono usciti tra le vetture in sosta e si sono scagliati contro il Range Rover di Corona. Uno di loro impugnava una catena e ha colpito il parabrezza dell’auto, frantumandolo.

Gli agenti della Polizia di Stato a quel punto sono intervenuti immediatamente ed hanno bloccato il responsabile dell’aggressione, impedendogli di utilizzare uno spray urticante. Il complice dopo un breve inseguimento è riuscito invece a dileguarsi a piedi . Il primo, quello fermato, è A.B. un ragazzo 20enne milanese, figlio di un noto giornalista televisivo Mediaset, che sarebbe stato presunto autore delle telefonate e dei messaggi di minacce. Individuato anche il secondo ragazzo, quello fuggito, di 24 anni. Nel frattempo Corona ha presentato una denuncia formale per l’accaduto.

Gli agenti della Polizia hanno successivamente ispezionato il cellulare del giovane fermato. Tra le fotografie presenti sul dispositivo sono state trovate alcune immagini di armi. Questo elemento come previsto dall’articolo 41 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ha indotto la Polizia a effettuare una perquisizione nell’abitazione del ventenne, situata nello stesso stabile in cui abitano i suoi genitori. Il controllo dell’appartamento non avrebbe però portato al rinvenimento di armi o altri elementi rilevanti.

Al termine degli accertamenti, entrambi i giovani sono stati denunciati a piede libero d’intesa con il pm di turno. I poliziotti, indagano a piede libero A. B., già noto alle banche dati delle forze dell’ordine ( come anche P.V. ) , con le accuse di tentata estorsione e danneggiamento aggravato.

Quanto accaduto non è stato considerata chiuso. Gli inquirenti stanno ricostruendo i rapporti tra i due ragazzi e Corona e soprattutto comprendere perché sia stata avanzata la richiesta di 500 euro. Tra gli aspetti ancora da chiarire c’è anche la possibilità che i presunti episodi di minaccia non siano iniziati quella sera. Per questo motivo gli investigatori continueranno a esaminare le comunicazioni e gli altri elementi raccolti durante l’intervento.

La giornata di ieri, venerdì era iniziata con un’altra notizia poco piacevole per Corona . Prima dell’episodio avvenuto nella notte, infatti, il Garante della privacy gli aveva notificato una sanzione di 4.950 euro per la diffusione online di un file audio e di parti di una conversazione privata e di contenuti estratti da una conversazione privata intercorsa via chat tra Raoul Bova e Martina Ceretti, con la quale a quanto sembra aveva una relazione che nascondeva alla compagna, Rocío Muñoz Morales. Il Garante ha stabilito che Corona violò la privacy dell’attore romano perché i messaggi erano di natura privata e non c’era un interesse pubblico rilevante che ne giustificasse la pubblicazione. La multa, viene specificato, è relativamente bassa perché non risulta che Corona abbia dichiarato redditi nel 2025, l’anno della pubblicazione.