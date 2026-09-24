Bitonto, abbandonato sulla rampa d’accesso del pronto soccorso il cadavere di un uomo

Il corpo è di un uomo di 32 anni. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato

Il cadavere di Alessandro Brilli un uomo di 32 anni di Bitonto, in provincia di Bari, è stato lasciato abbandonato questa mattina sulla rampa di accesso al punto di primo intervento del Presidio territoriale di assistenza, l’ex ospedale cittadino, alle porte del capoluogo. Sulla rampa sarebbero state rilevate anche tracce di sangue mentre sul cadavere sono state riscontrate lesioni da trauma al capo. Ancora da stabilire le cause della morte e la natura dei traumi. Il corpo sarebbe stato abbandonato da due persone, arrivate a bordo di un’autovettura Audi RS3 nera senza targa, probabilmente rubata, allontanatasi immediatamente. Brilli avrebbe a proprio carico piccoli precedenti per lesioni e possesso di armi da scasso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della scientifica della Polizia di Stato, che stanno effettuando i rilievi.

Gli investigatori sino al lavoro per ricostruire quanto accaduto e acquisire ogni elemento utile, a partire dalle registrazioni ed immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. L’area è stata transennata e si attende l’arrivo del magistrato di turno Angela Maria Morea.

La delinquenza a Bitonto è ormai arrivata a livello vergognoso. Sabato sera, 19 settembre, per una contestazione per una multa si è trasformata in un’aggressione ai danni di due agenti della Polizia Locale nella zona di piazza Marconi, mentre nel centro cittadino erano in corso gli appuntamenti della rassegna IncantEVOle. Per non parlare poi dei furti di auto di lusso nella limitrofa area di Santo Spirito, in particolare modo nel parcheggio del supermercato Famila, nell’area di Torricella, che dista a solo 4 chilometri da Bitonto, dove negli ultimi tre mesi sono state rubate diverse macchine (Audi, Bmw e Mercedes in particolare) da uomini incappucciati, successivamente rinvenute nella campagne di Bitonto letteralmente cannibalizzate.