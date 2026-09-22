Crac Ferrovie Sud-Est, chiesti 12 anni in appello per l’ex amministratore unico Luigi Fiorillo

Fiorillo era stato condannato In primo grado a 10 anni per la bancarotta da 230 milioni della società: l'accusa ha chiesto di aumentare la pena a 12 anni.

La Procura generale di Bari ha chiesto 13 condanne fino a 12 anni di reclusione per altrettanti imputati, nel processo di secondo grado sul crac da 230 milioni di euro di Ferrovie del Sud-Est, la società di trasporti pugliese commissariata e poi acquistata da Ferrovie dello Stato Tra gli imputati già condannati ed accusati a vario titolo di bancarotta fraudolenta e di alcuni episodi di distrazione e dissipazione del patrimonio societario, avvenuti negli anni tra il 2001 e il 2015, figura l’ex amministratore unico di Fse, Luigi Fiorillo, .



Gli imputati condannati In primo grado dal Tribunale di Bari nel marzo 2024 erano stati cinque. In appello c’è ora la richiesta di condanna per otto imputati assolti in primo grado e l’aumento delle pene per alcuni dei condannati. Oggi in udienza, dinanzi alla Corte d’Appello di Bari, il sostituto pg Francesco Bretone ha chiesto di aumentare la pena dai 10 anni inflitti a Fiorillo in primo grado, a 12 anni, riconoscendo la sua responsabilità per ulteriori cinque vicende di dissipazione di risorse aziendali; nei confronti dell’avvocato Angelo Schiano condannato n primo grado a 4 anni, è stata chiesta la condanna a 10 anni di reclusione per bancarotta e varie ipotesi di dissipazione.

E’ stata chiesta la conferma delle condanne per Ferdinando Bitonte, gestore di alcune società che avrebbero contribuito alla distrazione di 53 milioni di euro da Fse (4 anni e 6 mesi), per l’ex dirigente di Fse Francesco Paolo Angiulli (4 anni) e per l’ex dipendente di Fse Nicola Di Cosola (due anni con pena sospesa).