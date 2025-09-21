MENU
F1, Verstappen vince anche a Baku e riapre il Mondiale. Delusione in casa Ferrari 

  • Motori, Sport & Motori
L'olandese sfrutta il ritiro di Oscar Piastri e accorcia in classifica piloti
di Silvia Signore

Max Verstappen vince anche il Gran Premio di Baku in Azerbaigian come due settimane fa a Monza, il secondo successo di fila. Il fuoriclasse olandese, prima guida della Red Bull domina dall’inizio alla fine la gara e sfrutta il ritiro di Oscar Piastri finito a muro al primo giro, riaprendo di fatto il Mondiale di Formula 1, portandosi a 69 punti dall’australiano della McLaren, con 7 Gp e due Sprint ancora da disputare, forse è troppo per sognare. Ma è abbastanza per mettere paura a una McLaren irriconoscibile. L’olandese chiude davanti a Russell e Sainz. Quarta posizione per l’ italiano Kimi Antonelli, settima per Norris. Deludono le Ferrari: Lewis Hamilton arriva ottavo davanti a Charles Leclec.

Verstappen semplicemente perfetto. Al via la gomma dura è uno svantaggio ma l’olandese non sbaglia, tiene la prima posizione e qualche giro dopo convince anche i più scettici replicando con una ripartenza perfetta dopo la Safety Car causata da Piastri. Da lì è un assolo, sempre davanti, giri veloci a ripetizione al punto da lasciare senza parole anche il suo muretto box. E con un Verstappen in splendida forma, alla Red Bull tornano a sognare, specie dopo il weekend nero della McLaren: il gran premio di Piastri dura appena il tempo di chiude in barriera alla curva tre, dove il leader del mondiale, passa il suo peggior fine settimana della stagione. Norris come durante la qualifica, non riesce ad approfittarne, e nuovamente vittima di un errore dei suoi meccanici al Pit Stop , arriva solo settimo.

Alla partenza i due ferraristi le provano tutte, dopo la disastrosa qualificarisalgono la classifica ma poi si scontrano con i limiti di una monoposto che affonda sulla pista di Baku insolitamente fredda . Leclerc si inchioda dietro alla Racing Bulls di Lawson dopo il primo Pit Stop e viene poi supèerato anche da Norris (il monegasco l’aveva passato nelle fasi inziali di gara con una ripartenza da manuale). Gara in solitaria, o quasi, per Hamilton, che si accende solo sul finale avvicinando la McLaren numero 4 grazie alla gomma fresca ma poi resta bloccato nel “treno” DRS attivato da Lawson. L’inglese arriverà ottavo: avrebbe dovuto restituire la posizione a Leclerc, ma non rallenta abbastanza e Charles quindi rimane nono.

La Ferrari, ridotta addirittura a terza forza nella classifica costruttori, superata al secondo posto (ultimo obiettivo rimasto) della classifica costruttori dalla Mercedes. Un risultato a dir poco mbarazzante. Gli errori sono cominciati in qualifica con la gestione delle gomme e sono proseguiti in gara dove la macchina  non ha mai dato segni di competitività. Leclerc è stato sfilato nel finale anche da Hamilton , a frenarlo anche un problema al motore elettrico.

L’ordine d’arrivo del Gran Premio di Baku

1 – Max VerstappenRed Bull – 1h33’26″408 –
2 – George Russell Mercedes – 1h33’41″017 – 14″609
3 – Carlos Sainz Williams – 1h33’45″607 – 19″199
4 – Kimi AntonelliMercedes – 1h33’48″168 – 21″760
5 – Liam LawsonRacing Bulls – 1h33’59″698 – 33″290
6 – Yuki TsunodaRed Bull – 1h34’00″216 – 33″808
7 – Lando NorrisMcLaren – 1h34’00″635 – 34″227
8 – Lewis HamiltonFerrari – 1h34’02″718 – 36″310
9 – Charles LeclercFerrari – 1h34’03″182 – 36″774
10 – Isack Hadjar Racing Bulls – 1h34’05″390 – 38″982
11 – Gabriel BortoletoSauber – 1h34’34″014 – 67″606
12 – Oliver BearmanHaas – 1h34’34″670 – 68″262
13 – Alexander AlbonWilliams – 1h34’39″278 – 72″870
14 – Esteban OconHaas – 1h34’43″988 – 77″580
15 – Fernando AlonsoAston Martin – 1h34’45″115 – 78″707
16 – Nico HulkenbergSauber – 1h34’46″645 – 80″237
17 – Lance Stroll Aston Martin – 1h35’02″800 – 96″392
18 – Pierre GaslyAlpine – 1h33’30″273 – 1 Giro
19 – Franco Colapinto Alpine – 1h33’32″733 – 1 Giro
​Non classificato: Oscar PiastriMcLaren

Classifica Mondiale Costruttori

McLaren – 623
Mercedes – 290
Ferrari – 286
Red Bull – 272
Williams – 101
Racing Bulls – 72
Aston Martin – 62
Sauber – 55
Haas – 44
Alpine – 20

Classifica Mondiale piloti

Oscar Piastri McLaren – 324
Lando NorrisMcLaren – 299
Max VerstappenRed Bull – 255
George Russell Mercedes – 212
Charles LeclercFerrari – 165
Lewis HamiltonFerrari – 121
Kimi Antonelli Mercedes – 78

Silvia Signore

Giornalista pubblicista, speaker radiofonica, segue per il nostro giornale gli eventi di attualità, istituzionali, cinema, cultura, moda, spettacolo, sport e showbusiness.
