Elezioni Molise 2023, centrodestra vince con Roberti

Francesco Roberti, candidato del centrodestra , consolida il vantaggio nelle elezioni regionali 2023 in Molise con un abbondante 62 per cento delle preferenze. E a spoglio ancora in corso il candidato di centrosinistra e M5S Roberto Gravina riconosce la vittoria allo sfidante. “Ho provato a chiamarlo diverse volte ma non ho avuto risposta. Quindi gli ho mandato le congratulazioni con un audio su WhatsApp”, afferma Gravina. “Evidentemente – sottolinea – il centrodestra ha costruito un’alleanza che ha funzionato di più e che al momento vede in modo chiaro la sua vittoria“.

Roberti ha 56 anni e dal 2019 è sindaco di Termoli e presidente della provincia di Campobasso. Oltre che da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, Roberti è stato sostenuto dall’Unione di centro, da Popolari per l’Italia e da due liste civiche, tra cui la lista civica personale “Il Molise in buone mani-Roberti presidente”. Roberti ha ricevuto il sostegno anche di Italia Viva, che però non ha presentato una lista. Ad aprile Italia Viva aveva intenzione di presentare un candidato presidente autonomo insieme ad Azione di Carlo Calenda e alla lista civica “Molise al centro”, ma alla fine questo non è avvenuto.

Nonostante il nome di Roberti fosse stato annunciato quasi all’ultimo minuto rispetto ai tempi tecnici per la presentazione delle liste e decisamente più tardi rispetto alla comunicazioni dei suoi due avversari, l’alleanza politica che ora si trova a Palazzo Chigi si è nettamente aggiudicata la sfida. In merito alla propria candidatura a governatore del Molise annunciata ufficialmente “solo” nel mese di maggio, Francesco Roberti ha recentemente raccontato in un’intervista: “Berlusconi mi ha chiamato un mese fa: ‘Vuoi che ci vediamo ad Arcore, così ti diamo una mano?'”. Purtroppo non c’è stato il tempo per organizzare l’incontro tra i due. Oggi lo stesso Roberti ha voluto dedicare questo successo politico del centrodestra proprio al Cavaliere: “Berlusconi è stato il motore propulsivo di Forza Italia e oggi spetta a noi far sì che questa campagna elettorale sia un tributo nei suoi confronti perché è grazie a lui se il centrodestra esiste e continua a rimanere unito e con coerenza presentarsi in tutte le Regioni e in tutti i Comuni“. Nella vittoria di oggi, conclude Roberti, “c’è sicuramente il suo zampino: dall’alto mi è stato vicino come quando sono stato candidato a sindaco prima e a presidente della provincia poi”.

“Silvio avrebbe detto: è triplete ! “

“Il risultato era previsto, abbiamo girato il territorio , abbiamo avuto il sentore che i molisani avessero capito il nostro programma elettorale, il nostro modo di fare politica con moderazione. Siamo soddisfatti, ora iniziamo a preoccuparci per il bene del Molise e dei molisani”. il commento sui risultati delle elezioni per la Regione, parziali ma che lo vedono in netto vantaggio sul ‘rivale’ Roberto Gravina, è del candidato di centrodestra Francesco Roberti.

“La prima cosa che farò, concluse le elezioni – aggiunge – è di stare un po’ con i miei figli, che in questo periodo ho trascurato. Uno è impegnato negli esami di maturità, l’altro in quelli di terza media. Mi dedico un po’ a loro e poi al lavoro per il bene del Molise“.

Lo spoglio delle schede

In calo l’affluenza. Nelle 393 sezioni in 136 comuni i votanti sono stati 157.024 su 327.805 aventi diritto, pari cioè al 47,94%, 5 punti percentuali in meno rispetto al 2018 (52,17%)

A tre quarti dei seggi scrutinati, 304 su 395 , non ci sono più dubbi sul vincitore delle elezioni regionali in Molise. Il candidato di centrodestra Francesco Roberti, si attesta a 69.394 voti (pari al 63,37% dei consensi), mentre il candidato del Pd e M5S Roberto Gravina al momento ha ottenuto 38.471 voti (35,13%) e Emilio Izzo sostenuto dalla lista civica ‘Io non voto i soliti noti’ 1.636 (1,49%). Sono 2.629 le schede non valide e 1.519 le bianche.

Il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani parla apertamente di una vittoria in Molise. “Dedichiamo la vittoria in Molise e lo straordinario risultato di Forza Italia al presidente Berlusconi. Un successo che conferma la fiducia nei confronti del governo. Augurando buon lavoro a Francesco, ringrazio Donato Toma per il lavoro svolto. Forza Italia, Forza di buongoverno“.

Le congratulazioni della premier Meloni