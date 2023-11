Ecco il nuovo Comitato dei Giochi del Mediterraneo. La presidenza a Ferrarese

Giochi del Mediterraneo, ecco il nuovo Comitato organizzatore locale . Nel primo pomeriggio di ieri, durante la riunione del Consiglio direttivo, l’attuale commissario di governo Massimo Ferrarese è stato eletto presidente dell’organismo, mentre per la carica di vicepresidente è stato indicato Michele Pelillo. la cui nomina è riconducibile al Comune di Taranto che, una decina di giorni fa, lo aveva designato nel Consiglio direttivo.

Rinviata probabilmente alla settimana prossima la nomina del direttore generale del Comitato, che dovrebbe essere effettuata dal Governo Meloni che ha finanziato con 275 milioni di euro i Giochi del Mediterraneo e quindi la nomina del direttore generale rientra nell’ambito di una decisione politica del ministro dello Sport, Andrea Abodi e di quello degli Affarei europei, Pnrr e Sud, Raffaele Fitto.

Sinora l’incarico era stato ricoperto dall’ ing. Elio Sannicandro al vertice di Asset Puglia sino all’ interdizione dai pubblici uffici disposta dal Gip del Tribunale di Bari in relazione ad un’indagine della Procura della Repubblica di Bari. Sannicandro aveva sinora predisposto ben due masterplan della manifestazione entrambi completamente disattesi operativamente, al punto tale che dopo 4 anni dall’ aggiudicazione non è mai stato predisposto un progetto esecutivo degli impianti sportivi previsti per i Giochi del Mediterraneo a Taranto.