E’ morto il giornalista Andrea Purgatori, aveva 70 anni

Si è spento questa mattina in un ospedale di Roma il giornalista Andrea Purgatori, sceneggiatore, autore aveva 70 anni.. Lo si apprende in ambienti di La7, dove aveva condotto l’apprezzata trasmissione “Atlantide“. Purgatori si era fatto conoscere, sulle pagine del Corriere della Sera, per i suoi articoli sul terrorismo e in particolare per la sua inchiesta sulla Strage di Ustica, a cui si dedicò per molti anni.

Il nome di Purgatori resterà legato indissolubilmente alla battaglia per far luce sull’incidente aereo del 1980 in cui morirono 81 persone, denunciando depistaggi e insabbiamenti e contribuendo a tenere aperta l’inchiesta giudiziaria per arrivare alla verità su cosa avvenne sul cielo a nord della Sicilia. Come ha scritto Paolo Cont un suo ex collega del Corriere della Sera: “ha svelato le bugie e le omissioni di chi portava avanti la tesi di una bomba a bordo, rivelando come il disastro fosse stato causato dall’impatto con un missile” ed aggiunto “Per questo Purgatori-Ustica è diventato un vero sinonimo, un marchio professionale di straordinaria continuità, di desiderio di arrivare alla verità“.

Il relitto del Dc-9 precipitato nel mare di Ustica ricostruito a Pratica di Mare

Su Ustica scrisse anche la sceneggiatura di “Il muro di gomma”, diretto da Marco Risi. Era stato anche attore nel film “Fascisti su Marte” diretto da Corrado Guzzanti e Igor Skofic. Dal 12 maggio 2014 al 15 giugno 2020 è stato presidente di Greenpeace Italia. Era membro dell’Accademia del Cinema Italiano e dell’Accademia europea del cinema, presidente delle “Giornate degli Autori” e dal 4 marzo 2015 era membro del Consiglio di Gestione della Società italiana degli Autori ed Editori (Siae).

La carriera di Purgatori ha spaziato anche sugli esteri, come inviato di guerra in Libano nel 1982, per la guerra tra Iran e Iraq e quella del Golfo del 1991. Dalla stagione televisiva 2017-2018 conduceva su La7 la nuova edizione del programma “Atlantide”, per il quale aveva ricevuto il Premio Flaiano 2019 come Miglior programma culturale. Nell’autunno del 2022 è stato protagonista della docu-serie di Netflix “Vatican Girl: la scomparsa di Emanuela Orlandi”. Purgatori è stato per anni docente di sceneggiatura. Tra i film che ha scritto per il cinema, oltre a “Il muro di gomma” (1991), che racconta la sua storia come giornalista che indaga sulla strage di Ustica, “Il giudice ragazzino” (1994), “Fortapasc” (2009), “L’industriale” (2011) e per la televisione “Caravaggio” (2008), “Lo scandalo della Banca Romana” (2010) e “Il Commissario Nardone” (2012).

Purgatori si era affermato nella scrittura di gialli e thriller come “Quattro piccole ostriche” (uscito nel 2019 per HarperCollins Italia). “A un passo dalla guerra” (Sperling&Kupfer), “Il bello della rabbia” (Dalai Editore) e “I segreti di Abu Omar” (Rizzoli) sono invece le pubblicazioni documentaristiche, volte far luce sulle tematiche che da sempre hanno distinto la sua carriera giornalistica .

Unanime il cordoglio della politica: la Camera lo ha ricordato con un minuto di silenzio.

“Esprimo le mie condoglianze per la scomparsa di Andrea Purgatori , importante sceneggiatore, autore e cronista. Le sue inchieste, i suoi racconti, la sua voce rimarranno nella storia del giornalismo“. Così ha commentato il presidente del Senato Ignazio La Russa.

“Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Andrea Purgatori. Cronista brillante, autore di documentari di successo, sceneggiatore e autore di indimenticabili programmi televisivi di inchiesta, scompare una delle firme prestigiose del giornalismo italiano. Ai familiari giungano le mie più sentite condoglianze”, ha dichiarato il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

“Mi addolora la notizia della prematura scomparsa del bravissimo giornalista d’inchiesta Andrea Purgatori, da anni volto popolare e apprezzato conduttore di trasmissioni di successo come Atlantide. Purgatori dagli anni Ottanta a oggi ha saputo scavare tra i misteri italiani, tra le ombre anche delle nostre istituzioni, lo ricordiamo soprattutto per le sue inchieste giornalistiche sulla mafia e sui misteri legati alle stragi di Capaci e Via D’Amelio e per uno strano disegno del destino se ne va proprio oggi, nel giorno dell’attentato a Borsellino di cui si è tanto occupato. L’Italia e la televisione perdono un’altra grande figura, un altro pezzo di storia e di cronaca che ci lascia”. Così in una nota Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie.