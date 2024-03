Decaro: “Ho paura ma lotto. Se ci sono sospetti rinuncio alla scorta”. La risposta in lacrime del sindaco alle accuse di infiltrazioni mafiose nel Comune di Bari

Il prefetto di Bari, Francesco Russo, ha nominato la commissione di accesso prevista dalla legge per valutare la possibilità di proporre al ministero degli Interni lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune di Bari. Ne ha dato notizia con un post su Facebook il sindaco Antonio Decaro in cui annuncia un vero e proprio atto di guerra contro la città . “Se c’è anche un solo sospetto di infiltrazione della criminalità nel comune di Bari io rinuncio alla scorta. Sono sotto scorta da nove anni, torno a vivere. Non posso essere sindaco antimafia e avere la commissione di accesso in comune” ha detto questa mattina il sindaco Decaro, nella conferenza stampa convocata all’indomani delle notizie sulla procedura della Commissione d’accesso che dovrà verificare eventuali infiltrazioni della criminalità nell’amministrazione comunale e nelle aziende municipalizzate, nominata dopo il recente arresto di 130 persone in una inchiesta della Dda barese che ha svelato un presunto intreccio mafia-politica con scambio di voto alle Comunali del 2019. L’avvio del procedimento era stato sollecitato nelle scorse settimane al ministro da una delegazione di parlamentari del centrodestra.

La commissione interverrà dopo gli arresti di 130 persone nell’inchiesta che ha disvelato un presunto intreccio tra politica e mafia alle elezioni comunali del 2019. Tra gli arrestati per voto di scambio politico-mafioso anche l’ex consigliere regionale Giacomo Olivieri e sua moglie Carmen Lorusso, consigliera comunale ( di maggioranza) al Comune di Bari fino a pochi giorni dall’arresto. Lorusso era stata eletta con il centrodestra per poi successivamente passare nelle file della maggioranza di centrosinistra che sosteneva l’ Amministrazione Decaro..

Antonio Decaro si è presentato visibilmente commosso alla conferenza stampa con sottobraccio un faldone di documenti, dal quale si evince l’impegno della amministrazione comunale, venendo accolto da un lungo applauso dei presenti, tra i quali anche tanti normali sem cittadini. Decaro ha ricordato di avere “denunciato persone che votavano per liste legate a lui perché aveva saputo che qualcuno aveva offerto loro del denaro”. “Perché – ha aggiunto il sindaco di Bari – il voto non si compra. Qualcuno ha fatto denunce nel centro destra? No. Con me lo ha fatto il M5s con cui abbiamo anche fatto un corteo“.