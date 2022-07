“Da capitale della Magna Grecia al disastro ambientale”: l’ ex Ilva, condannata a risarcire Taranto per 12,5 milioni di euro

Il giudice Raffaele Viglione della seconda sezione civile del Tribunale di Taranto ha condannato Fabio Arturo Riva, a giudizio in qualità di erede del padre Emilio ex proprietario dell’Ilva, contro cui prima della sua scomparsa nel 2014 venne intrapresa la causa , anche nei confronti dell’ex direttore dello stabilimento di Taranto, Luigi Capogrosso, a risarcire per oltre 12 milioni di euro (8 dei quali solo per danno d’immagine) il Comune di Taranto e le sue partecipate Amiu spa ed Amat spa . Il Comune di Taranto è stato difeso in giudizio dall’ avvocato Massimo Moretti.

Riva e Capogrosso erano già stati condannati in sede penale rispettivamente a 22 anni e 21 anni di reclusione nel processo “Ambiente svenduto” per il presunto disastro ambientale causato dallo stabilimento siderurgico di Taranto, che è il più grande d’ Europa . Il giudice ha disposto il risarcimento di oltre 3 milioni e 200mila euro per i danni materiali subiti dal patrimonio immobiliare comunale nei quartieri Città Vecchia e Paolo VI e 8 milioni di euro come risarcimento per il danno all’immagine, alla reputazione e all’identità storica e culturale della città, ormai nota in tutt’ Italia per il suo inquinamento ambientale.

La sentenza di primo grado è relativa ai danni che la grande fabbrica avrebbe causato alla città negli anni tra il 1995 e il 2014. Il giudice Viglione nella sua sentenza di circa un centinaio di pagine dopo aver ricostruito la storia giudiziaria dell’acciaieria ed i contenuti delle perizie e degli studi scientifici, scrive che “i racconti, i numeri, le scene di questo disastro ambientale hanno gettato nell’oblio dell’immaginario collettivo ogni legame identitario della città al mare e al proprio passato: la storia gloriosa e millenaria di Taranto, che l’aveva vista ‘capitale della Magna Grecia’ tra le più antiche, floride e potenti colonie fondate nell’Italia meridionale e nella Sicilia orientale, è stata soppiantata dalla sua storia recente, una cronaca nera fatta di immagini terrorizzanti e record percentuali indesiderati“.

Fabio Arturo Riva

Il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci ha commentato la sentenza : “Le parole del giudice Raffaele Viglione sono inequivocabili: Taranto, la sua storia e le sue stesse aspirazioni hanno subito un danno enorme, a causa delle emissioni dello stabilimento siderurgico. Quelle parole sono terribili e confortanti, allo stesso tempo, perché raccontano quel che ci è accaduto, ma confermano anche la bontà degli sforzi che in questi anni abbiamo compiuto per riposizionare l’immagine della città. Ringraziamo l’avvocato Massimo Moretti, che ha difeso l’amministrazione comunale: grazie al suo ottimo lavoro, ci è stato riconosciuto un risarcimento. Quel che la comunità si aspetta, però, è molto di più“.

“ Vorremmo essere liberi dalle conseguenze di questa convivenza , – continua la nota del sindaco di Taranto – vorremmo esprimere quell’autodeterminazione che consente ovunque di poter essere anche, e non solo, città industriale, senza il carico di conseguenze e sofferenze che appesantiscono il nostro sviluppo. Crediamo nella giustizia e crediamo anche nella politica. Soprattutto perché questa vicenda ha bisogno di uno sforzo congiunto di tutte le istituzioni coinvolte, a partire dal Governo”.

il senatore Antonio Misiani e Rinaldo Melucci

Nel frattempo è finalmente pronto il decreto del ministero dello Sviluppo economico che prevede gli indennizzi ai proprietari degli immobili esposti all’inquinamento del siderurgico di Taranto. L’ha anticipato e dichiarato il ministro Giancarlo Giorgetti rispondendo nel “question time” al senatore Antonio Misiani, già viceministro all’ Economia e Finanze, ed attuale commissario del PD a Taranto.