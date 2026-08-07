25 mln in viaggio esodo da bollino nero: orari del traffico, blocco camion e nuovi Tutor

Scatta il weekend più critico dell'estate. Gli orari delle code, le fasce del blocco mezzi pesanti e le tratte controllate

Scatta il secondo weekend da bollino nero per l’esodo estivo di Ferragosto : su strade e autostrade Anas sono previsti oltre 25 milioni di spostamenti. Per limitare i disagi è stato sospeso l’83% dei cantieri, ma la circolazione sarà critica dal pomeriggio di venerdì 7 alla sera di domenica 9 agosto.

Calendario Traffico: quando scatta il bollino nero e rosso

L’Osservatorio Mobilità di Anas prevede un picco imponente di partenze legato alla chiusura della maggior parte delle attività economiche del Paese per le vacanze estive.

Le fasce orarie più critiche secondo Viabilità Italia

Venerdì 7 agosto: Bollino rosso nel pomeriggio per i primi grandi flussi in uscita dai centri urbani e per i viaggi verso le località di vacanza.

nel pomeriggio per i primi grandi flussi in uscita dai centri urbani e per i viaggi verso le località di vacanza. Sabato 8 agosto: Bollino nero al mattino per il picco massimo delle partenze dell’esodo estivo; bollino rosso nel pomeriggio.

per il picco massimo delle partenze dell’esodo estivo; nel pomeriggio. Domenica 9 agosto: Bollino rosso nel pomeriggio, spinto principalmente dai primi rientri del fine settimana verso le grandi città.

Blocco camion nel weekend: gli orari del divieto

Per favorire la fluidità del traffico e ridurre i pericoli sulla rete viaria , è in vigore il divieto di circolazione per i veicoli pesanti (con massa superiore a 7,5 tonnellate) nei seguenti orari:

Venerdì 7 agosto: dalle 16:00 alle 22:00

dalle 16:00 alle 22:00 Sabato 8 agosto: dalle 08:00 alle 22:00

dalle 08:00 alle 22:00 Domenica 9 agosto: dalle 07:00 alle 22:00

Nuovi Tutor Vergilius Plus: dove sono attivi da agosto

In collaborazione con la Polizia Stradale, sono entrati ufficialmente in funzione i nuovi sistemi di controllo automatico della velocità Vergilius Plus su 36 tratte strategiche della rete Anas:

Autostrada A2 del Mediterraneo: 26 tratte coperte per circa 100 km nel tratto campano compreso tra Salerno e Buonabitacolo.

26 tratte coperte per circa 100 km nel tratto campano compreso tra Salerno e Buonabitacolo. Nord : Statale 309 “Romea” nell’area di Ravenna (dal km 1,680 al km 7,080).

Statale 309 “Romea” nell’area di Ravenna (dal km 1,680 al km 7,080). Centro : Statale 1 “Via Aurelia” nell’area metropolitana di Roma (dal km 11,950 al km 23,500).

Statale 1 “Via Aurelia” nell’area metropolitana di Roma (dal km 11,950 al km 23,500). Sud : Statale 7 “Quater Via Domitiana” a Pozzuoli (dal km 44,630 al km 54,300) e Statale 145 “Var Sorrentina” all’interno della galleria Santa Maria di Pozzano (dal km 0,072 al km 4,950).

Le strade e autostrade più a rischio code

L’intensificazione della circolazione riguarderà principalmente i grandi itinerari turistici lungo tutto lo stivale:

Sud e Isole: A2 Autostrada del Mediterraneo (Campania, Basilicata, Calabria); SS 106 Jonica e SS 18 Tirrena Inferiore (Calabria); A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo (Sicilia); SS 131 Carlo Felice (Sardegna).

A2 Autostrada del Mediterraneo (Campania, Basilicata, Calabria); SS 106 Jonica e SS 18 Tirrena Inferiore (Calabria); A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo (Sicilia); SS 131 Carlo Felice (Sardegna). Centro e Tirrenica: SS 148 Pontina e SS 7 Appia per i collegamenti tra Roma e il basso Lazio; Itinerario E45 tra Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna; SS 1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria); SS 16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).

SS 148 Pontina e SS 7 Appia per i collegamenti tra Roma e il basso Lazio; Itinerario E45 tra Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna; SS 1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria); SS 16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto). Nord e Confini: Raccordi RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine; SS 36 del Lago di Como e dello Spluga (Lombardia); SS 45 di Val Trebbia (Liguria); SS 26 della Valle d’Aosta; SS 309 Romea e SS 51 di Alemagna (Veneto).

Come controllare il traffico e i cantieri in tempo reale

Prima di mettersi in viaggio è fondamentale verificare le condizioni della circolazione e la presenza di eventuali cantieri inamovibili attraverso i canali ufficiali: