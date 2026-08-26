Carburanti, oggi la proroga del taglio delle accise

La scelta in vista del Cdm è stata concertata in una riunione tra la premier Meloni, i vicepremier Tajani e Salvini, il leader di Noi moderati Lupi e il ministro dell'Economia Giorgetti

Nel pomeriggio di oggi, 26 agosto, il Consiglio dei Ministri riunito a Palazzo Chigi procederà con una nuova proroga di alcuni giorni, fonti del Governo ipotizzano fino a fine mese, del taglio delle accise sui carburanti: lo sconto in vigore attualmente è di 17 centesimi al litro solo sul gasolio.

La proroga e le misure ad hoc

Per le settimane successive, invece, l’esecutivo studia delle misure più selettive , in favore delle fasce di reddito e categorie professionali maggiormente gravate dall’impatto del rialzo dei beni energetici provocato dal conflitto in corso tra Usa ed Israele contro l’Iran a partire dallo scorso 28 febbraio. La scelta in vista del Cdm è stata concertata ieri in una riunione tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi moderati Maurizio Lupi e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

“Il Consiglio dei ministri dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore, così da consentire al Governo di lavorare a un intervento più mirato”. Quella in scadenza domani, precisano le stesse fonti, “non sarà la misura definitiva, ma servirà a consentire di mettere a punto il provvedimento nei tempi che sono necessari”.

Un intervento mirato

L’obiettivo è predisporre “una misura maggiormente concentrata sulle fasce di reddito che hanno più bisogno del sostegno dello Stato, rendendo così l’intervento più efficace e selettivo”, sottolineano le stesse fonti.

“Intanto prorogheremo lo sconto diesel e poi stiamo ragionando più a lungo termine” , spiega il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine del Meeting di Rimini. Lo sconto sui carburanti sarà prorogato, dice il leader leghista, “per alcuni giorni, fino a settembre, immagino. Poi io vorrei fare qualcosa di più continuativo, di più sostanzioso, e quindi servono soldi”.

“Bisogna agire. Un’altra volta. Trovare una soluzione e fare presto” afferma la premier Meloni. Ma intervenire con tagli lineari, come fatto finora, non è più sostenibile. “Bisogna cambiare strategia, puntando sulle fasce più deboli”. È una convinzione che torna, si riaffaccia, perché in fondo è lì dal primo giorno. Sforbiciare il prezzo dei carburanti – il timore diffuso – finisce per agevolare soprattutto il “popolo dei suv”, quelli per cui non è un pieno di benzina a far la differenza a fine mese. È il motivo per cui in passato si era pensato a un intervento mirato sulle fasce più deboli, con un bonus per il carburante da caricare sulla social card “dedicata a te”. A frenare, raccontano, era stato soprattutto il Mef, nel timore che la misura ricalcasse l’odiato reddito di cittadinanza, riattivando il popolo dei furbetti. Senza contare che le famiglie con i redditi più bassi spesso una macchina nemmeno ce l’hanno. Motivo per cui era prevalso il taglio sui carburanti, che però finora è costato allo Stato circa 2,3 miliardi di euro. “È un pozzo di San Patrizio, senza fine”, commenta la Meloni coi suoi, prima di indicare la strada da percorrere.