L’ Opas di Poste Italiane ha raggiunto il 66,627% di Telecom Italia

Poste Italiane ha concluso il periodo di adesione all'offerta sulle azioni ordinarie di Telecom Italia

Si è conclusa in data odierna l’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulla totalità delle azioni ordinarie di TIM-Telecom Italia S.p.A. ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan, ivi incluse le azioni proprie direttamente e/o indirettamente detenute, di volta in volta, da TIM, dedotte le azioni TIM già detenute da Poste Italiane .

L’offerta è stata modificata lo scorso 7 settembre 2026, mediante l’incremento del corrispettivo con il riconoscimento di una componente aggiuntiva in denaro pari a Euro 0,30 per ciascuna azione TIM portata in adesione all’Offerta, nonché la rinuncia alla condizione soglia, come annunciato al mercato con comunicato stampa pubblicato in pari data.

Risultati provvisori dell’offerta

Sulla base dei risultati provvisori comunicati dagli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla data odierna, risultano portate in adesione all’Offerta n. 993.608.722 azioni TIM, pari a circa il 46,523% del capitale sociale dell’Emittente e al 58,230% delle Azioni Oggetto dell’Offerta (i.e., n. 1.706.361.829). Poste Italiane non ha acquistato azioni TIM al di fuori dell’Offerta nel periodo intercorrente tra la data di offerta e quella odierna.

Tenuto conto delle 993.608.722 azioni TIM portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione secondo i risultati provvisori sopra indicati (pari a circa il 46,523% del capitale sociale di TIM) e delle 429.363.990 azioni TIM già detenute dall’offerente (pari a circa il 20,104% del capitale sociale di TIM) e costituenti la partecipazione Poste Italiane, ove i risultati provvisori dell’offerta venissero confermati, Poste verrà a detenere complessivamente n. 1.422.972.712 azioni TIM, pari a circa il 66,627% del capitale sociale di TIM.

Con il Comunicato dello scorso 7 Settembre 2026, Poste Italiane, ha reso nota la propria rinuncia alla condizione soglia. Per quanto attiene alle ulteriori condizioni di efficacia dell’offerta non ancora avveratesi alla data odierna, ai sensi dell’art. 36 del Regolamento Emittenti, Poste comunicherà – come indicato nel documento di offerta – l’avveramento, il mancato avveramento, ovvero, nel caso in cui una o più di tali condizioni di efficacia non si siano avverate, l’eventuale rinuncia alle stesse, mediante il comunicato sui risultati definitivi dell’offerta, che sarà diffuso entro le ore 7:29 (ora italiana) del 17 settembre 2026, ai sensi dell’art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti.

Corrispettivo unitario incrementato e data di pagamento

Il corrispettivo unitario incrementato per ciascuna azione TIM portata in adesione all’offerta è costituito da n. 0,218 azioni ordinarie Poste di nuova emissione in esecuzione dell’aumento di capitale al servizio dell’Offerta; e (ii) Euro 1,97 per azione. Il pagamento del corrispettivo unitario incrementato sarà effettuato in data 18 settembre 2026, a fronte del trasferimento in favore di Poste Italiane del diritto di proprietà delle azioni TIM portate in adesione, libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali.

La riapertura dei termini

Come reso noto nel comunicato del 7 Settembre 2026, il periodo di adesione sarà riaperto per 5 giorni di Borsa Aperta e, precisamente, per le sedute del 21, 22, 23, 24 e 25 settembre 2026. Per l’effetto, gli azionisti dell’Emittente che non abbiano aderito all’Offerta durante il Periodo di Adesione potranno aderire alla stessa durante la Riapertura dei Termini. Poste Italiane corrisponderà a ciascun azionista TIM che abbia aderito all’offerta durante la riapertura dei termini il medesimo corrispettivo unitario Incrementato alla data di pagamento della riapertura dei termini e, quindi, il 2 ottobre 2026.

Dopo il rilancio di 30 centesimi sono stati consegnati in totale 993,6 milioni di titoli di TIM , equivalenti 46,5% del capitale, che aggiunto al 20,1% che Poste Italiane già possedeva, portano l’azienda guidata dall’ Ad Matteo Del Fante e dal Dg Giuseppe Lasco a detenere oltre due terzi di TIM, una maggioranza più che sufficiente a controllare anche l’assemblea straordinaria.

Anche il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti, nei giorni scorsi aveva dato il suo placet all’operazione che, stando alle valutazioni effettuate da Poste Italiane, potrebbe generare fino a 700 milioni di sinergie. Le adesioni degli azionisti di TIM sono quasi triplicate nell’ultimo giorno del periodo ordinario di adesione, e potrebbero salire ancora. È confermata la riapertura dell’offerta dal 21 al 25 settembre.