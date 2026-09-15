Dipendente INPS a giudizio per accesso abusivo al sistema informatico. Voleva conoscere informazioni personali sulla premier Giorgia Meloni

Udienza preliminare fissata per il prossimo 10 dicembre 2026 dinnanzi al Gip Francesca Ciranna del Tribunale di Roma

La pm Alessandra D’ Amore della procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per S.S. (originaria della provincia di Brindisi) dipendente INPS di Roma, in forza del coordinamento generale medico legale, ritenuta responsabile per aveva eseguito in data 7 febbraio 2025 “tre accessi abusivi al sistema informatico dell’ INPS, dell’ anagrafica ARCA ed uno all’estratto conto contributivo relativi alla posizione della presidente del consiglio Giorgia Meloni , con l’aggravante di aver commesso il fatto da pubblico ufficiale con abuso di poteri e con violazione dei propri doventi inerenti alla funzione o al servizio”.