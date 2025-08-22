MENU
Facebook Instagram Linkedin Youtube Twitter Search
22 Agosto 2025 16:56
Facebook Instagram Linkedin Youtube Twitter Search
22 Agosto 2025 16:56

Bonifici, dal 9 ottobre nuove regole : dalla modalità “futura” alla verifica del beneficiario

  • Consumatori, Credito & Finanza, Economia
Tutte le banche (e altri istituti come le Poste) dovranno permettere ai propri utenti di inviare bonifici istantanei attraverso gli stessi canali di quelli tradizionali.

Dal 9 ottobre arriveranno diverse novità. Vediamo quali sono e a cosa fare attenzione. Dopo l’obbligo introdotto agli inizi dell’anno per le banche di equiparare i prezzi dei bonifici istantanei a quelli dei bonifici ordinari, tra due mesi entrerà in vigore una seconda normativa, anch’essa legata al recepimento del nuovo Regolamento Europeo Ue 204/886, nato con lo scopo di rendere lo strumento del bonifico più veloce e alla portata di tutti: tutte le banche (e altri istituti come le Poste) dovranno permettere ai propri utenti di inviare bonifici istantanei attraverso gli stessi canali di quelli tradizionali. Ma non solo: viene introdotto anche l’obbligo per gli istituti di credito di controllare le credenziali e l’Iban di chi deve incassare la cifra prima che arrivi l’ordine di pagamento.

Dunque, tutte le banche dell’area Sepa (Single Euro Payments Area) dovranno garantire dal 9 ottobre, l’utilizzo del bonifico istantaneo a tutti i possessori di un conto di pagamento, e la funzionalità verrà estesa a tutti i canali già abilitati per l’invio di bonifici tradizionali (siti di home banking, app, phone banking) e a tutti i tipi di bonifico tradizionale (singolo, fiscale, multiplo, ecc.). Il bonifico istantaneo, infine, sarà disponibile anche per i bonifici effettuati in modalità “futura“. Per i Paesi membri dell’Ue la cui moneta corrente non è l’euro, invece, l’adeguamento obbligatorio scatterà a partire dal 2027.

Verifica del beneficiario

L’altra novità che verrà introdotta è la già citata “verifica del beneficiario”, detta anche Vop – Verification of Payee. Le banche, in pratica, prima dell’autorizzazione del pagamento dovranno verificare la corrispondenza tra i dati del beneficiario inseriti da chi fa il bonifico e l’archivio del Psp (il Prestatore di Servizi di Pagamento, ovvero le banche o Poste Italiane) destinatario della disposizione. Una volta ricevuta la comunicazione sulla corrispondenza o meno, il cliente avrà comunque la possibilità di effettuare il pagamento. Se i dati inseriti sono diversi, sia il nominativo del beneficiario, sia l’Iban, l’istituto bancario sarà ersonerato dalla responsabilità di una transazione errata.

I nominativi

Per ridurre le segnalazioni di incongruenze, gli istituti bancari consigliano di evitare di utilizzare abbreviazioni o sigle nel nominativo dei beneficiari dei bonifici. Nel Regolamento, inoltre, è prevista la possibilità di rinunciare alla verifica Vop per i bonifici multipli che vengono inviati tramite distinta. Meglio, dunque, verificare sempre attentamente la correttezza dell’Iban e delle credenziali del ricevente.

  • ultimo aggiornamento
Immagine di Antonello de Gennaro

Antonello de Gennaro

Giornalista professionista dal 1985 ha lavorato per importanti quotidiani e periodici, radio e televisioni nazionali in Italia ed all’estero. Giornalista investigativo, è uno dei pionieri dell’informazione italiana sul web, per cui viene ritenuto come uno dei più longevi esperti di comunicazione e giornalismo su Internet.
Tutti gli articoli
TAGS

Sostieni ilcorrieredelgiorno.it: il tuo contributo è fondamentale

Il tuo sostegno ci aiuta a garantire la nostra informazione libera ed indipendente e ci consente di continuare a fornire un giornalismo online al servizio dei lettori, senza padroni e padrini. Il tuo contributo è fondamentale per la nostra libertà.

Grazie, Antonello de Gennaro

Diventa anche tu nostro socio

Articoli Correlati

Regionali, i nodi da sciogliere nel centrodestra: dalla Campania alla Puglia
22 Agosto, 2025
Al via il blocco dei numeri fasulli del telemarketing
19 Agosto, 2025
Dopo il caro spiagge, anche il caro hotel colpisce duro: +38,6% in 4 anni
14 Agosto, 2025
Firmata al Mimit l’intesa sulla decarbonizzazione dell' ex Ilva di Taranto
12 Agosto, 2025
Mediocredito Centrale approva la Relazione Semestrale consolidata al 30 giugno
07 Agosto, 2025
Tutte le novità del Decreto Sport che adesso è legge, Abodi: "Opportunità per lo sport e l'Italia intera".
06 Agosto, 2025
Cerca
Archivi
Scatta il countdown verso i Giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto
22 Agosto, 2025
Bonifici, dal 9 ottobre nuove regole : dalla modalità "futura" alla verifica del beneficiario
22 Agosto, 2025
Regionali, i nodi da sciogliere nel centrodestra: dalla Campania alla Puglia
22 Agosto, 2025
Milano, partito lo sgombero centro sociale Leoncavallo
21 Agosto, 2025
Operazione Anemone: il ROS arresta 3 latitanti
20 Agosto, 2025

Cerca nel sito