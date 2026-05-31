Trenitalia, da luglio parte il Frecciarossa diretto Lecce-Bari-Napoli

Ecco le fermate (e i tempi) in entrambe le direzioni, il servizio effettuerà fermata a Brindisi, Bari Centrale, Barletta, Foggia, Benevento e Napoli Afragola

A luglio parte il tremo Frecciarossa diretto Lecce-Bari-Napoli. di cui sono già in vendita i biglietti per il nuovo servizio di Trenitalia (Gruppo Fs) che attua il primo collegamento diretto senza cambi tra i due capoluoghi di Puglia e Campania e unisce il Salento a Napoli . Il fischio di partenza è previsto il 1° luglio da Lecce alle 18.10, mentre la prima partenza da Napoli Centrale è programmata il 2 luglio alle 6.45.

Il servizio effettuerà fermate In entrambe le direzioni, a Brindisi, Bari Centrale, Barletta, Foggia, Benevento e Napoli Afragola, così ampliando le opportunità di viaggio e offrendo una soluzione più semplice e confortevole per gli spostamenti tra la Puglia e la Campania. Attualmente i biglietti tra Lecce e Napoli centrale sono in vendita intorno a 24 euro.

I tempi di viaggio