Trenitalia, da luglio parte il Frecciarossa diretto Lecce-Bari-Napoli

A luglio parte il tremo Frecciarossa diretto Lecce-Bari-Napoli. di cui sono già in vendita i biglietti per il nuovo servizio di Trenitalia (Gruppo Fs) che attua il primo collegamento diretto senza cambi tra i due capoluoghi di Puglia e Campania e unisce il Salento a Napoli . Il fischio di partenza è previsto il 1° luglio da Lecce alle 18.10, mentre la prima partenza da Napoli Centrale è programmata il 2 luglio alle 6.45.
Il servizio effettuerà fermate In entrambe le direzioni, a Brindisi, Bari Centrale, Barletta, Foggia, Benevento e Napoli Afragola, così ampliando le opportunità di viaggio e offrendo una soluzione più semplice e confortevole per gli spostamenti tra la Puglia e la Campania. Attualmente i biglietti tra Lecce e Napoli centrale sono in vendita intorno a 24 euro.
I tempi di viaggio
Il nuovo treno consentirà di raggiungere Napoli da Bari in circa tre ore e mezza e da Lecce in circa cinque ore, grazie anche all’attivazione della nuova tratta Napoli-Cancello. Una soluzione che riduce i tempi di viaggio e rende più diretti i collegamenti tra il Sud e il nodo di Napoli, hub strategico per la mobilità nazionale. Si tratta di una prima fase rispetto ai lavori della nuova linea alta velocità Napoli-Bari, al termine dei quali i tempi di percorrenza tra le due città saranno ulteriormente ridotti.